Gobierno interino de Venezuela cesa a esposa del presunto testaferro de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela retiró del gobierno a la esposa de Alex Saab, señalado de ser testaferro del derrocado Nicolás Maduro, al anunciar el lunes su salida como parte de una serie de nuevos nombramientos en su gabinete.

"He designado a Rander Peña como Viceministro para Comunicación Internacional (...) Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este Despacho", indica un comunicado de la presidenta Delcy Rodríguez, quien asumió funciones temporales tras la caída de Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense.

Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. En 2024 regresó desde Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros. El 20 de enero Rodríguez lo apartó del gobierno, donde estaba a cargo del ministerio de la Industria y también de las inversiones internacionales.