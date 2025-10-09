Gobierno israelí se reunirá a las 15:00 GMT para abordar "plan de liberación de todos los rehenes"

El Gobierno de Israel se reunirá este jueves a las 15:00 GMT para discutir el plan para la liberación de los rehenes cautivos en Gaza, según indicó después de que Donald Trump anunciara un acuerdo para un cese al fuego y la liberación de los secuestrados.

"Reunión del gobierno a las 18:00 (15:00 GMT). Orden del día: plan para la liberación de todos los rehenes israelíes", afirma un comunicado publicado en la web del Ejecutivo.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció durante la noche que su gabinete se reunirá este jueves para "ratificar el acuerdo". Su ministro de Finanzas Bezalel Smotrich ya adelantó que votará en contra.

ava-mj-jd/ser/an/avl