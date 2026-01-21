Gobierno: Meloni, "Italia no entra en el Consejo, problemas constitucionales"

Además, la primera ministra destacó un problema político relacionado con la composición del Consejo. En un contexto de crecientes tensiones en torno a Groenlandia, Meloni subrayó que "una parte de los problemas" entre Estados Unidos y Europa podría atribuirse a una falta de comunicación que es necesario restablecer.

Según evaluaciones y contactos diplomáticos nocturnos, no se descarta que antes de volar a Bruselas, Meloni realice una parada en Davos, donde el presidente estadounidense inaugurará el Consejo.

Mientras tanto, acoge "con beneplácito" la suspensión de los aranceles a algunos países europeos: "Es fundamental seguir fomentando el diálogo entre naciones aliadas".

Cruciales serán también las discusiones en el marco del Consejo de la UE. Se están evaluando varios escenarios posibles, incluyendo la opción de participar en el Consejo con un perfil más bajo.

La reticencia del gobierno italiano, planteada también en la cumbre del martes en Palacio Chigi, se manifestó claramente en un día de intensos debates, compartida por las diversas facciones de la mayoría. Sin embargo, el vice-secretario de la Liga, Roberto Vannacci, expresó: "Si no está en la mesa, está en el menú!".

Las oposiciones fueron claras, instando a la primera ministra a rechazar la invitación. También hubo contactos entre Meloni y el presidente de la República, Sergio Mattarella.

Fuentes parlamentarias explican que hay "máxima consonancia" de puntos de vista entre ambos sobre el tema del Consejo de Paz.

La premier indicó los nudos en una aparición en el programa "Porta a Porta", aunque utilizó un tono menos contundente que el de otras cancillerías (desde París hasta Berlín, de Estocolmo a Oslo), que ya se distanciaron .

La premisa es que la posición italiana "es abierta", y "no es una elección inteligente, por parte de Italia y de Europa, autoexcluirse de un organismo que, de todos modos, es interesante".

Pero "hay un problema de compatibilidad" entre el estatuto del Consejo y el artículo 11 de la Constitución, "por el cual podemos ceder partes de nuestra soberanía bajo condiciones de igualdad entre los Estados". Y ese no es el caso del Consejo.

Tanto es así que Enrico Mentana, al lado de Bruno Vespa en el episodio por los 30 años de "Porta a Porta", le subrayó el riesgo de que pueda convertirse en una "ONU privada".

"Ningún organismo puede sustituir a Naciones Unidas -destacó Meloni- y el Consejo de Paz nace en el marco de una resolución de la ONU. Hay otros aspectos que son problemáticos para nosotros".

La primera ministra enmarcó como "cuestión política" la coexistencia en el organismo del presidente ruso, Vladimir Putin, subrayando que "en cualquier organismo multilateral, nos sentamos a la mesa con personas distantes de nosotros", y con Moscú esto ocurre en la ONU y el G20, por ejemplo.

Sin embargo, la "cuestión política", según algunas interpretaciones dentro del ejecutivo, podría pesar tanto como, si no más, que la cuestión jurídica. Porque, argumentan en varios niveles, tras haber mantenido durante cuatro años una postura constante sobre Ucrania, es difícil conversar sobre paz con Putin o el bielorruso Alexander Lukashenko.

Sin contar que las evoluciones de las últimas semanas, se admite en círculos de centroderecha, han abierto interrogantes sobre las estrategias de Washington y, en general, sobre los escenarios americanos.

Meloni siguió con atención la intervención de Trump en Davos.

"No me sorprendió" que hubiera excluido la opción militar en Groenlandia, "me alegra que lo haya reafirmado; sin embargo, hay que buscar soluciones", explicó, reiterando que el tema de la seguridad planteado por los estadounidenses "es real" pero "debe tratarse en el marco de la OTAN".

Para la premier italiana, la Casa Blanca malinterpretó las "operaciones de entrenamiento" iniciadas por los europeos: "Le dije a Trump: 'Mira, creo que no se ha entendido. Y creo que es un error la previsión o la amenaza de añadir aranceles a esas naciones que habían tomado esta decisión'".

Es el problema de comunicación en el que quiere trabajar, porque "no conviene a nadie una divergencia entre Europa y Estados Unidos, ciertamente no le conviene a Italia".

Preocupaciones que no oculta, en un contexto donde "las certezas se desvanecen", y en el que "navegar no es fácil para una chica de Garbatella", concluyó con una broma. (ANSA).