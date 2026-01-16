Gobierno: Meloni y Takaichi, amistad y alertas sobre barreras y comercio

La declaración conjunta emplea un lenguaje diplomático, pero muchos pasajes se refieren a China, país al que, sin embargo, nunca se menciona explícitamente, al igual que Taiwán.

Ambas líderes, que insistieron repetidamente en que son las dos primeras "mujeres" en dirigir sus países, manifestaron claramente su "firme oposición a cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza o la coerción" en el marco de las conversaciones sobre un Indo-pacífico "libre y abierto" basado en el "estado de derecho".

Ese concepto también se reiteró en la cuestión de Kiev, donde se apoya la búsqueda de una paz "justa y duradera", que aún parece lejana.

Pero la preocupación más importante y "grave", según expresaron Meloni y Takahichi, se refiere a "todas las formas de coerción económica, el uso de políticas y prácticas no mercantiles y la imposición de restricciones a la exportación que interrumpen las cadenas de suministro globales de bienes y componentes clave y causan otras distorsiones del mercado".

Unas líneas que también parecieron evocar los aranceles impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump, pero que, según ambas partes, están vinculadas a la esfera geopolítica asiática, que constituye la misión principal de la primera ministra.

De hecho, después de Tokio, Meloni también hará escala en Seúl antes de regresar a Italia.

Roma tiene una fuerte presencia en Japón, y ambas líderes demostraron su mutua amistad a lo largo de la mañana.

Meloni se tomó selfies, que luego también publica en versión anime, el estilo característico de los dibujos animados japoneses, e hizo inclinaciones en respeto a la bandera japonesa durante la guardia de honor (ambas acciones son muy apreciadas en las redes sociales japonesas).

Además, declaró abiertamente que "esta relación" entre ambos países parece estar "rápidamente destinada a convertirse en una amistad sólida, incluso personal".

Por su parte, Takahichi -quien dice inspirarse en Margaret Thatcher, la "Dama de Hierro" que dominó la política británica en los años 80 del siglo pasado- dio la bienvenida a su homóloga celebrando su cumpleaños, primero delante de la prensa y después durante el almuerzo ofrecido en el Kantei, la residencia oficial, con tarta, velas y un "Feliz cumpleaños" cantado por la delegación visitante en italiano, seguido de un brindis "Salute".

Luego lo publicó en las redes sociales oficiales del gobierno, en un resumen visual de la visita que concluye con Meloni, ya en el coche, diciendo: "Ya se ha convertido en mi mejor amiga".

Entre conversaciones de inversiones (desde la economía espacial hasta la exploración de los fondos marinos) así como de defensa y el papel en la seguridad euroatlántica e indo-pacífica del programa GCAP (los costos italianos para las dos primeras fases de desarrollo del caza de combate de sexta generación se triplicaron), Meloni también tuvo tiempo de conocer a Tetsuo Hara, el famoso dibujante japonés.

Hara es conocido mundialmente por ser el ilustrador de "Hokuto no Ken" (El Puño de la Estrella del Norte).

Según Meloni, el dibujante "influyó en el crecimiento de generaciones enteras de italianos, pasando a formar parte del imaginario colectivo". (ANSA)