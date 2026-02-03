México lanza plan de inversión público-privada hasta 2030 por 323,000 millones de dólares
CIUDAD DE MÉXICO, 3 feb (Reuters) - El Gobierno de México anunció el martes un plan de inversión en infraestructura para el período 2026-2030 por unos 5.6 billones de pesos (unos 323,000 millones de dólares), con participación público-privada en ocho sectores estratégicos liderados por el energético.
El anuncio, realizado durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta, Claudia Sheinbaum, se produce después de que la economía mexicana registrara un magro crecimiento del 0.7%, en medio de la incertidumbre por los aranceles impuestos por Estados Unidos, el principal destino de sus exportaciones.
Con las primeras inversiones en 2026, por unos 722,000 millones de pesos, el Gobierno espera que la economía crezca entre un 2.5% y un 3% en el presente año, dijo el secretario de Hacienda, Edgar Amador, durante la presentación.
El plan implica inversiones en áreas como energía -a la que se destinará el mayor porcentaje de capitales-, seguida de trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos, según el Gobierno.
En los modelos de contratos mixtos, que se definirán mediante licitaciones, el Estado contará con la participación mayoritaria frente a los socios privados, detallaron autoridades. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Raúl Cortés Fernández)