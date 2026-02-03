México lanza plan de inversión público-privada hasta 2030 por 323,000 millones de dólares

CIUDAD DE MÉXICO, 3 feb (Reuters) - El ⁠Gobierno de México anunció ⁠el martes un plan de inversión en infraestructura para el período ⁠2026-2030 por ‌unos ​5.6 billones de pesos (unos 323,000 millones de ​dólares), con participación público-privada en ocho sectores ‌estratégicos liderados por el ‌energético.

El anuncio, realizado ​durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta, Claudia Sheinbaum, se produce después de que la economía mexicana registrara un magro crecimiento del 0.7%, en medio de la incertidumbre por los ⁠aranceles impuestos por Estados Unidos, el principal destino de ​sus exportaciones.

Con las primeras inversiones en 2026, por unos 722,000 millones de pesos, el Gobierno espera que la economía crezca entre un 2.5% y un 3% en el ⁠presente año, dijo el secretario de Hacienda, Edgar ​Amador, durante la presentación.

El plan implica inversiones en áreas como energía -a la que se destinará ‍el mayor porcentaje de capitales-, seguida de trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos, según el Gobierno.

En los modelos de contratos mixtos, que se ​definirán mediante licitaciones, el Estado contará con la participación mayoritaria frente a los socios privados, detallaron autoridades. (Reporte de Ana ‍Isabel Martínez y Raúl Cortés Fernández)