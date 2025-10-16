Gobierno neerlandés ordena a granjeros mantener gallinas en interiores por riesgo de gripe aviar

ÁMSTERDAM, 16 oct (Reuters) - El Ministerio de Agricultura neerlandés ordenó el jueves a los criadores de pollos de todo el país que mantengan a sus aves en el interior y prohibió las exposiciones avícolas, tras el descubrimiento de un caso de gripe aviar en una granja de aves de corral en el norte del país.

El brote en la provincia septentrional de Drenthe, el primero en los Países Bajos desde marzo, llevó a ordenar el sacrificio de unos 71.000 pollos la semana pasada.

La gripe aviar altamente patógena ha matado o provocado el sacrificio de cientos de millones de aves de corral en todo el mundo en los últimos años, la mayoría gallinas ponedoras, lo que ha disparado el precio de los huevos.

La enfermedad también puede propagarse a humanos y otros animales, lo que hace temer una nueva pandemia. (Reporte de Bart Meijer e Inti Landauro; Editado en Español por Ricardo Figueroa)