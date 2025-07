Gobierno niega haber anunciado un acuerdo sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha asegurado que "nunca hubo ningún anuncio de acuerdo" sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, en respuesta a una carta filtrada por el PP la semana pasada en la que se acusaba a la ministra Isabel Rodríguez de haber comunicado un pacto cerrado. Según han precisado fuentes de Vivienda a Europa Press, tras la última reunión multilateral se remitió un comunicado de prensa en el que se emplazaba a alcanzar un acuerdo, pero ni la ministra ni ningún otro representante del Departamento "han hecho declaración alguna sobre el tema". Desde el Ministerio han atribuido la acusación a un "bulo tan obvio" que en un primer momento optaron por no responder, aunque finalmente han decidido desmentirlo ante la "insistencia de diferentes representantes del PP nacional y de distintos gobiernos autonómicos". "Se puede consultar la hemeroteca", han afirmado fuentes del Ministerio, que insisten en que no ha existido ningún anuncio institucional que confirme un acuerdo sobre el citado plan. El origen del debate se sitúa en la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó un Acuerdo Estatal de Vivienda para desarrollar el Plan 2026-2030 partiendo de tres principios: incrementar la inversión en políticas públicas de vivienda, blindar la protección permanente de las viviendas construidas con fondos estatales y aportar mayor transparencia en los datos. Como continuación de esa propuesta, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, presentó en la reunión multilateral de la semana pasada cinco objetivos que articularán el futuro plan, siempre condicionado a la firma del acuerdo de mínimos por parte de todas las comunidades autónomas. Estos objetivos incluyen la construcción de más vivienda pública, la mejora del parque ya existente en términos de eficiencia energética y accesibilidad, el adelanto en la edad de emancipación juvenil, la reducción del esfuerzo económico para acceder a la vivienda y la reversión de las zonas de mercado tensionado. En la actualidad, siete comunidades autónomas han mostrado su disposición a sumarse al acuerdo, mientras que el resto aún no se ha pronunciado. Con aquellas que han dado su visto bueno, el Ministerio ya trabaja bilateralmente "para facilitar el acceso a la vivienda en sus territorios". El Ministerio ha reiterado su intención de seguir trabajando por un acuerdo entre administraciones que, según señala, responde a una demanda de la ciudadanía, preocupada por el acceso a la vivienda.