Gobierno no contempla que Baleares no acepte el reparto de menores y dice que no tensionarán el sistema de acogida

Palma, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno no contempla "otro escenario" que no sea que Baleares acepte el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias y considera que los menores que se trasladen al archipiélago no supondrán "más tensión" en el sistema de protección.

Así lo ha apuntado este lunes en declaraciones a los medios el secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, después de reunirse en Palma con la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández; y los consellers de Bienestar Social de los consells insulares.

"Se nos ha trasladado que se va a cumplir la legislación", ha afirmado el secretario de Estado, quien ha puesto en valor que el Gobierno destinará seis millones de euros a Baleares para la acogida de menores y que trabaja en otra partida.

La reunión ha servido, según Pérez, para abordar la situación de la infancia migrante en las Islas y conocer la casuística del archipiélago en este sentido.

((Habrá ampliación))

