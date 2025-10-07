Gobierno nombra a Clara Guzmán Zapater directora de la Oficina para la Reconstrucción de Ucrania

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Clara Guzmán Zapater como directora de la Oficina para la Reconstrucción de Ucrania, organismo de reciente creación para coordinar la acción española que impulse la reactivación del país.

Esta nueva Oficina tiene rango de Dirección General y es dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, según ha recordado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo a través de un comunicado.

Clara Guzmán Zapater pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su carrera en la Administración Pública española y cuenta con experiencia en el desarrollo y la aplicación de políticas públicas, negociación con empresas e instituciones del ámbito nacional e internacional y diseño de estrategias de apoyo y promoción exterior de la empresa española.

EXPERIENCIA EN OFICINAS COMERCIALES EXTERIORES

Tiene experiencia en el área de comercio exterior y de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas adquirida como consejera Económica y Comercial en las Oficinas Económicas y Comerciales de España en Düsseldorf, Moscú, Estocolmo y Copenhague, destino este último antes de incorporarse a la Oficina para la Reconstrucción en Ucrania.

A lo largo de su carrera ha ocupado diversos puestos en ministerios del área económica como vocal asesor: en la Secretaría General e Economía Internacional, en el Gabinete del ministro de Industria, en el Gabinete de la subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Ha sido también subdirectora de Crédito a la Exportación del Consorcio de Compensación de Seguros y consejera del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Además, ocupó el cargo de directora general de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

Además, ha representado a España en diversos foros nacionales e internacionales de ámbito económico y empresarial, incluida la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).