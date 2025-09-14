Gobierno notifica 53.876 pisos turísticos ilegales a las plataformas para que retiren sus anuncios online

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado 53.876 pisos turísticos ilegales a plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos, que solicitaron el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez. El objetivo del Gobierno es que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial.

Desde que comenzó a funcionar el Registro único de alojamientos temporales el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%). Vivienda subraya que "la gran anomalía" de los registros es la Comunidad de Madrid, donde el 83% de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales, y solo el 17% como turísticos.

De las 3513 solicitudes de registro como alquiler turístico, más de un tercio se han revocado por no cumplir la legalidad.

Por municipios, Sevilla lidera la tabla de solicitudes revocadas, con 2289 en total, seguido de Marbella (Málaga), con 1802 solicitudes; Barcelona (1564); Málaga (1471); Madrid (1257), Benalmádena (Málaga - 926), Adeja (Tenerife - 765); Valencia (731); Torrevieja (Alicante - 700) y Fuengirola (Málaga - 686).

Por comunidades autónomas, Andalucía se sitúa como la primera región con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas, con 16.740, por delante de Canarias (8698), Cataluña (7729), Comunidad Valenciana (7499), Galicia (2640), Baleares (2373), Comunidad de Madrid (1531), Región de Murcia (1402) y Cantabria (955). En último lugar se sitúan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con 13 solicitudes, por detrás de La Rioja (136) y Extremadura (181).