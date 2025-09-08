Gobierno palestino describe el embargo de armas de España a Israel como un intento de "detener el genocidio"

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno palestino ha aplaudido este lunes la decisión de España de imponer un embargo de armas a Israel y prohibir la entrada al país a quienes participen directamente en el genocidio en la Franja de Gaza y ha resaltado que va en línea con los esfuerzos para "detener los crímenes de genocidio, desplazamiento y anexión" por parte de Israel en los Territorios Ocupados Palestinos.

El Ministerio de Exteriores palestino ha ensalzado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X la "postura del amigo Reino de España" y ha pedido a "otros países, especialmente los europeos, que sigan su ejemplo y esfuerzos para detener la guerra, lograr la paz y proteger la solución de dos Estados".

Así, ha destacado que el anuncio del presidente español, Pedro Sánchez, supone "maximizar los esfuerzos para lograr un alto el fuego", "proteger y dar ayuda a los civiles", "aumentar el apoyo que se les da a través de la (UNRWA)", "apoyar los esfuerzos europeos e internacionales para lograr la paz", "aplicar la solución de dos Estados" y "protegerla de los riesgos de anexión y asentamiento".

Sánchez anunció a primera hora de este lunes un paquete de medidas para "detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina", entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio.

En respuesta, el Gobierno de Israel ha denunciado que se trata de un intento por "distraer la atención" de los escándalos de supuesta corrupción en el seno del Ejecutivo español y ha anunciado sanciones contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y contra la ministra de Juventud, Sira Rego, al considerar que han cruzado "cualquier línea roja" con sus críticas hacia las autoridades israelíes.