Gobierno peruano dice no dará más financiamiento a una empresa deficitaria como Petroperú

LIMA, 12 dic (Reuters) - El Gobierno de Perú no dará más financiamiento a una empresa "deficitaria" como la estatal Petroperú, dijo el viernes el primer ministro Ernesto Álvarez, quien destacó que se está explorando una propuesta que se entregará al próximo mandatario sobre el destino de la compañía.

Álvarez, en una conferencia con la prensa extranjera, refirió que la propuesta que alista con la ayuda de expertos buscará que no se pierda la inversión de más de $8.000 millones de dólares que se realizó para la modernización de Petroperú. "Todavía no hemos hallado la solución mágica, la propuesta final la estamos justamente explorando y en ese sentido se ha modificado la estructura del directorio", dijo en referencia al reciente cambio en la dirección de la compañía.

Petroperú reportó el año pasado pérdidas por $774 millones de dólares y para este año esperaba una cifra en rojo de $223 millones de dólares, con la expectativa de obtener recién una ganancia en 2026, de acuerdo a la propia empresa.

La petrolera está bajo presión de sus acreedores y proveedores debido a deudas tras una inversión de $6.500 millones de dólares para modernizar su refinería Talara, más del doble del costo estimado inicialmente por la propia empresa.

Sobre el destino de la petrolera, Álvarez descartó por el momento una posible venta.

"Talara nunca debió haber sido penitenciada (...) no se justifica lo que Perú ha invertido en la refinería", dijo el funcionario.

"Imagínense que si trata de vender (Petroperú), no se va a poder vender ni siquiera por una cifra cercana a la mitad de los $8.000 millones de dólares que demandó, pero definitivamente no se va a seguir dando dinero a una empresa deficitaria", indicó. (Reporte de Marco Aquino, editado por Javier Leira)