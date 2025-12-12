LA NACION

Gobierno peruano no dará más financiamiento a una empresa en crisis como Petroperú: primer ministro

LIMA, 12 dic (Reuters) - El Gobierno de Perú no dará más financiamiento a una empresa en crisis como la estatal Petroperú, dijo el viernes el primer ministro Ernesto Álvarez, quien destacó que se está explorando una propuesta que se entregará al próximo mandatario sobre el destino de la compañía.

Álvarez, en una conferencia con la prensa extranjera, refirió que la propuesta que alista con la ayuda de expertos buscará que no se pierda la inversión de al menos unos US$8.000 millones de dólares que se realizó en la refinería Talara de Petroperú. (Reporte de Marco Aquino, editado por Javier Leira)

