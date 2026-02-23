Gobierno peruano nombra al economista liberal Hernando de Soto como primer ministro

El economista liberal Hernando de Soto será el nuevo primer ministro del recién asumido presidente izquierdista José María Balcázar, anunció el gobierno la noche del domingo.

El exdirector del Banco Central peruano tendrá la tarea de liderar el gabinete del octavo mandatario que ha tenido Perú desde 2016, tras la destitución relámpago de José Jerí el martes pasado.

"Hernando de Soto será el presidente del Consejo de Ministros. Peruano de reconocido prestigio y respeto internacional, su incorporación fortalece el rumbo institucional del gobierno de transición", dijo el gobierno en un comunicado.

El nombramiento del economista causó sorpresa, ya que se le considera más ligado a partidos de derecha. En 2021, fue candidato presidencial por el partido conservador Avanza País y logró el cuarto lugar con un 11% de los votos.

De Soto, de 84 años, es reconocido por ser un economista de fuste internacional que ha asesorado al libio Muammar Gadafi, al egipcio Hosni Mubarak y al israelí Benjamin Netanyahu.

Balcázar, elegido bajo las siglas del partido de izquierda Perú Libre, está sometido a investigaciones por presunta apropiación ilícita de fondos y corrupción.

Exjuez de la Corte Suprema, el hoy mandatario fue destituido en 2011 por el Consejo Nacional de la Magistratura, que mencionó graves deficiencias en el ejercicio de sus funciones tras la anulación de decisiones judiciales firmes.

El abogado dirigirá Perú hasta finales de julio, cuando tome posesión el mandatario que sea elegido en los comicios presidenciales del 12 de abril.