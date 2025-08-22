Gobierno pone fecha a las comparecencias de Robles, Aagesen, Marlaska y Planas en el Senado la próxima semana

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avanzado en qué momentos de la semana que viene van a comparecer en el Senado varios ministros para dar cuenta de la gestión del Ejecutivo central durante la oleada de incendios que ha asolado España durante el mes de agosto, tal y como ha solicitado el PP.

"Estamos encantados de ir allí, de ir al Senado y de explicar todo lo que el Gobierno de España ha puesto a disposición de las comunidades autónomas (...) para luchar contra los incendios", ha afirmado a los medios de comunicación tras su reunión con el presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Así, ha concretado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá el martes 26; mientras que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, lo hará el miércoles 27. Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá el jueves 28; y, finalmente, el viernes será el turno de Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

"Creo que estas comparecencias serán útiles para la ciudadanía, para explicar qué hemos hecho desde el Gobierno y creo que también serían útiles comparecencias similares (...) de los presidentes autonómicos, de los consejeros competentes, para explicar cuál ha sido (...) la política que hemos llevado a cabo, primero para prevenir y luego para extinguir los incendios", ha recalcado.