Gobierno prevé que la factura de la luz baje en 2026 entre un 4% y un 10% por el menor coste de la energía

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las facturas finales de los consumidores eléctricos bajarán en 2026 entre un 4% y un 10%, según las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico atendiendo a los cambios previstos en los costes regulados del sistema eléctrico y al precio futuro de la energía para el próximo ejercicio.

En concreto, para los hogares -consumidor medio acogido a la tarifa regulada (PVPC)- esta reducción será del 4,66%, mientras que para las pymes -Tarifa 3.0 TD- se elevará hasta el 4,95%, para la industria -Tarifas 6.xTD-, al 8,55%, y para los electrointensivos, al 9,91%.

Estos cálculos se basan en los peajes y los cargos, la parte fija del recibo de la luz propuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio, respectivamente, y en un precio futuro de la energía para el próximo ejercicio que refleja OMIP, que se sitúa al 28 de noviembre en los 56,7 euros por megavatio hora (MWh).

Así, la disminución de las facturas finales se produce principalmente por la reducción del coste de la energía -el promedio de 2025 ha sido hasta el momento de 64,96 euro/MWh-, gracias a la generación renovable competitiva, indicaron en fuentes ministeriales.

Y es que tanto la parte fija del recibo que establece la CNMC, los peajes, como los cargos, cuya potestad esta en manos del Ministerio, se incrementarán en 2026 con respecto al ejercicio anterior.

En el caso concreto de los cargos netos del sistema eléctrico, se elevarán algo más de un 10% en 2026 respecto a este año, según indicaron a Europa Press en fuentes del sector.

Mientras, los peajes está previsto, según la propuesta de la CNMC, que se incrementen el próximo ejercicio en torno a un 4% con respecto a este año.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado a audiencia e información pública el proyecto de orden por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico y se establecen diversos costes regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2026 y por la que se aprueba el reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social.

Según consta en la memoria de proyecto de orden, el importe total de los costes del sistema eléctrico asciende a 8.510,447 millones de euros, mientras que los ingresos destinados a compensar estos cargos ascienden a unos 4.453,023 millones de euros, fundamentalmente provenientes de las figuras impositivas de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, y de las subastas de derechos de emisión de CO2, lo que dejaría un importe de cargos netos a financiar por los consumidores en 2026 de 4.057,424 millones de euros.

En términos absolutos la subida de los cargos para el próximo año sería de un 15%, pero al haber un aumento de demanda, el porcentaje se reduce a algo más de un 10%, precisaron a Europa Press en fuentes del sector.

Dentro de la parte fija del recibo de la luz, los cargos son un tipo de costes del sistema eléctrico que, básicamente, corresponden a la retribución de las renovables históricas y el coste extra en las islas, Ceuta y Melilla, entre otros.

En 2026 el Recore, esa retribución de las renovables históricas, ascenderá a 5.760,2 millones de euros y la retribución a los sistemas no peninsulares a unos 840,95 millones de euros.

Se financian con tributos específicos, con parte de la recaudación de las subastas de CO2 y con pagos directos de los consumidores por medio, entre otros. En este ejercicio, por esas subastas de CO2, se aportará por el Gobierno 1.100 millones de euros, además de otros 1.995 millones de euros por el impuesto del 7% a la generación eléctrica, así como 709,34 millones de euros del superávit 2024-2026, entre otras partidas.