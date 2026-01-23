Gobierno: Roma se suma al acuerdo europeo sobre exportación de armas

La iniciativa, anunciada por la premier Giorgia Meloni en la cumbre intergubernamental con Alemania, permitirá, según dijo, que "nuestros sistemas de producción contribuyan a la construcción del pilar europeo de la OTAN, que llevamos tantos años reclamando sin avanzar ni actuar en consecuencia"

Se trata, además, de una medida que brindará mayor protección a las empresas manufactureras al simplificar la transferencia de materiales de defensa entre las partes contratantes.

Las condiciones de exportación se definen en una etapa temprana y se mantienen sin cambios, protegiendo a las empresas firmantes de los contratos de posibles obstáculos políticos por parte de los gobiernos.

Mientras, las coproducciones también estarán protegidas de posibles vetos por parte de los estados.

Con el fin de fortalecer el pilar europeo de la OTAN, Italia también firmó un acuerdo bilateral de defensa con Alemania y revitalizó así el tratado de 2023.

El documento, de más de treinta puntos, comienza con el compromiso de "promover consultas periódicas" para "fortalecer la disuasión y la defensa de la OTAN" y "promover la preparación de la UE para la defensa".

Las consultas también se llevan a cabo anualmente a nivel de ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, en el formato 2+2.

La colaboración entre las fuerzas armadas en las operaciones y misiones de la UE y la OTAN también se reforzará mediante entrenamiento, ejercicios y formación, lo que también abrirá la posibilidad de participación conjunta en misiones.

Eda cooperación se extenderá a operaciones de búsqueda y rescate, respuesta ante desastres y asistencia humanitaria, aprovechando las capacidades navales y logísticas de cada una.

Otro ámbito se centra en mejorar la competitividad de la base industrial y tecnológica de defensa europea, promoviendo una cooperación más estrecha entre las industrias de defensa, con el fin de reducir la fragmentación y promover la estandarización y la intercambiabilidad.

Mientras, Italia y Alemania consideran que las empresas conjuntas entre países que comparten experiencia en proyectos específicos son especialmente exitosas: este es el caso, por ejemplo, de Leonardo, que colabora con la alemana Rheinmetall para desarrollar carros de combate de nueva generación.

El acuerdo de Defensa es solo uno de los varios acuerdos firmados entre ambos gobiernos en la cumbre intergubernamental celebrada en Roma.

Abarcan desde startups hasta intercambios culturales, desde educación hasta transporte combinado, desde energía hasta apoyo a pymes.

En resumen, una serie de acuerdos B2B que también involucran a Sace, Simest y Confapi.

Además, está la cuestión, cada vez más crucial, de los materiales críticos para contrarrestar el importante monopolio de China.

Con eso en mente, Italia y Alemania trabajarán juntos para apoyar las negociaciones entre la UE y Estados Unidos. (ANSA).