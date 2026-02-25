Gobierno ruso está considerando apoyar a Cuba con combustible, afirma Novak

MOSCÚ, 25 feb (Reuters) - El Gobierno ruso está debatiendo propuestas sobre un posible apoyo en materia de combustible para Cuba, informó el miércoles la agencia estatal rusa RIA, citando al viceprimer ministro Alexander Novak.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo el 13 de febrero que Moscú proporcionaría ayuda a Cuba, incluida asistencia material, para ayudarla a hacer frente al intento de Estados Unidos de privar a la isla de petróleo.

El mercado de combustible de Rusia se mantiene estable, añadió Novak. En las condiciones actuales del mercado, a Rusia le conviene aumentar la producción de petróleo, ya que esto genera ingresos adicionales para desarrollar la industria petrolera, afirmó. (Reporte de Olesya Astakhova; redacción de Gleb Stolyarov; edición de Andrew Heavens, Editado en español por Juana Casas)