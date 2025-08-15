Gobierno se atribuye "hazaña" reducción pobreza

La cifra de personas en esa condición se redujo de 51,9 millones cuando el llamado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) conquistó el poder de la mano del ex presidente Andrés Manuel López Obrador a solo 38,5 millones en 2024, hizo notar la presidenta Claudia Sheinbaum.

La oposición de inmediato consideró que esta reducción reportada por el gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se debió a los generosos subsidios que ha otorgado el gobierno a los ancianos, madres solteras, personas discapacitadas, estudiantes y jóvenes desempleados.

Sin embargo, un análisis de la red Acción Ciudadana frente a la Pobreza (ACP) consideró que obedeció en gran medida al incremento en "el ingreso laboral" y "sólo marginalmente a las transferencias de programas sociales".

"La mejora del ingreso proviene sobre todo del aumento de las percepciones por el trabajo", indicó la organización civil, la cual indicó que este rubro "aporta 75 de cada 100 pesos del ingreso monetario de los hogares en 2024".

Si se suma este beneficio a los subsidios que "son producto del trabajo del pasado y aportan 9 pesos, representan 84 de cada 100", indicó.

La entidad estimó que "las transferencias de programas gubernamentales que han multiplicado por 4,5 su presupuesto, "aportan menos de 4 de cada 100 pesos del ingreso monetario de los hogares", agregó.

El estudio contradice gran parte del discurso de la oposición sobre los subsidios del gobierno a personas en condiciones vulnerables, sin dejar de cuestionarlos, al indicar que se concentran "en los hogares de mayor ingreso y tienen un efecto mínimo sobre la pobreza y nulo sobre la pobreza extrema".

Sheinbaum afirmó que "el modelo" que ella representa "funciona porque redujo la pobreza y además la desigualdad" pues "hay una mayor distribución de la riqueza".

Sin embargo, reconoció que "todavía tenemos que avanzar" por el hecho de que 30% de la población en este país vive todavía en pobreza.

Entre los claroscuros del informe gubernamental figura el hecho de que la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024, en vez de que se cumpliera la promesa de López Obrador de que México contara con un sistema sanitario "mejor que el de Dinamarca".

Cuando inició la gestión del gobernante, que ganó la presidencia en las históricas elecciones de junio de 2018 después de dos intentos fallidos, la proporción de personas con carencia por acceso a servicios de salud era de 16,2%, lo que representaba a 20,1 millones, mientras que seis años después, cuando finalizó, se elevó a 34,2%.

"El acceso a los servicios de salud que se considera en la medición de la pobreza multidimensional refleja el elemento esencial del derecho a la salud", consideró el Inegi en su informe, el cual señaló que el aumento de población sin posibilidad de atenderse de una enfermedad fue mayor en el ámbito rural. (ANSA).