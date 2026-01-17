Gobierno sirio anuncia recuperación de pozos petroleros en manos kurdas

El ejército sirio afirmó haber "ejercido el control sobre el yacimiento petrolífero de Safyan... y el yacimiento petrolífero de Al-Tharwa, cerca de la ciudad de Al-Tabqa", en la provincia de Raqa. La compañía petrolera estatal siria, por su parte, afirmó haber tomado el control de los yacimientos antes de reanudar la producción.

Asimismo, el ejército sirio informó que había comenzado a entrar en la ciudad de Tabqa y añadió que había "rodeado" a las fuerzas kurdas en su aeropuerto militar.

"Las fuerzas del ejército sirio han comenzado a entrar en la ciudad de Tabqa desde varias direcciones, en paralelo al cerco de las milicias terroristas del PKK dentro del aeropuerto militar de Tabqa", declaró la unidad operativa del ejército a la agencia oficial de noticias SANA. (ANSA).