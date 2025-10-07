Gobierno sirio declara un alto el fuego después de enfrentamientos con combatientes kurdos

DAMASCO (AP) — El ministro de Defensa de Siria anunció un alto el fuego el martes tras enfrentamientos nocturnos entre fuerzas de seguridad y combatientes kurdos en la ciudad de Alepo, Siria.

Murhaf Abu Qasra dijo en un comunicado que se había reunido con Mazloum Abdi, el comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por kurdos, en Damasco y “acordaron un alto el fuego integral en todos los frentes y posiciones militares en el norte y noreste de Siria”.

“La implementación de este acuerdo comenzará de inmediato”, dijo.

La violencia se produjo mientras aumentan las tensiones entre el gobierno central en Damasco y las autoridades kurdas en el noreste de Siria.

La agencia de noticias estatal siria SANA informó que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lideradas por kurdos atacaron puestos de control de las Fuerzas de Seguridad Interna el lunes por la noche, matando a una persona e hiriendo a cuatro.

Las FDS dispararon contra áreas residenciales en los barrios de Sheikh Maqsoud y Achrafieh de Alepo “con morteros y ametralladoras pesadas”, informó SANA, añadiendo que hubo bajas civiles, pero no compartió cifras.

Residentes del área dijeron a The Associated Press que dos guardias de seguridad en un parque público fallecieron el martes debido a los cañoneos, y una mujer y un niño resultaron heridos.

Las FDS negaron haber atacado los puestos de control y dijeron que sus fuerzas se retiraron del área hace meses. Culparon del estallido de violencia a la agresión por parte de las fuerzas del gobierno.

Las FDS emitieron un comunicado el martes acusando a las facciones militares del gobierno de llevar a cabo “ataques repetidos” contra civiles en los dos barrios de Alepo e imponer un asedio sobre ellos.

Las fuerzas del gobierno intentaron entonces “avanzar con tanques y vehículos blindados, atacando áreas residenciales con morteros y drones, lo que ha provocado bajas civiles y daños significativos a la propiedad”, indicaron las FDS, lo que “provocó a los residentes y los empujó a defenderse, junto con las fuerzas de seguridad interna en los barrios”.

Mohammed Hassan, un residente del barrio Bani Zeid, estaba en casa con su esposa y tres hijos cuando comenzaron a escuchar sonidos de disparos y su casa fue sacudida por bombardeos cercanos. Una vez que la lucha se calmó, huyeron.

“De vez en cuando esto sucede, hay ataques de un lado o del otro, pero los problemas fueron peores que antes de ayer”, dijo a la AP.

“La gente estaba lista para morir de miedo”.

La nueva dirección en Damasco bajo el presidente interino Ahmad al-Sharaa, el exlíder de un grupo insurgente islamista que ayudó a derrocar al presidente Bashar Assad, firmó un acuerdo en marzo con las FDS que controlan gran parte del noreste del país.

Según el acuerdo, las FDS debían fusionar sus fuerzas con el nuevo ejército sirio, pero la implementación se ha estancado.

También el martes, la oficina de al-Sharaa dijo en un comunicado que el presidente interino se había reunido con el enviado estadounidense Tom Barrack y discutieron la implementación del acuerdo con las FDS “de una manera que salvaguarde la soberanía e integridad territorial de Siria” y otras “formas de apoyar el proceso político” y “mejorar la seguridad y estabilidad”.

El gobierno central busca consolidar el control sobre toda Siria, mientras que las FDS quieren mantener la autonomía de facto del noreste del país. El domingo hubo elecciones parlamentarias en casi todo el país, menos en las áreas controladas por las FDS.

En abril, decenas de combatientes de las FDS abandonaron los dos barrios predominantemente kurdos en Alepo como parte del acuerdo con Damasco.

La escritora de The Associated Press Abby Sewell contribuyó desde Beirut.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.