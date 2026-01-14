Gobierno suizo destina 250 millones para proyecto nacional de los Juegos Olímpicos de Invierno 2038

GINEBRA (AP) — El gobierno federal de Suiza dijo el miércoles que está listo para comprometer 250 millones para que la nación alpina organice los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2038.

El proyecto suizo es el único candidato en conversaciones hasta el próximo año con el Comité Olímpico Internacional y esta semana avanzó con sedes deportivas confirmadas en todo el país en regiones donde se hablan cada uno de los cuatro idiomas nacionales.

“Suiza no puede ser superada, pero podemos perder los Juegos si no los queremos”, afirmó el miércoles el director ejecutivo de la candidatura, Frédéric Favre a la emisora RTS.

Suiza fue sede por última vez de los Juegos de Invierno en 1948 en St. Moritz, y las propuestas de candidatura en los últimos 15 años se detuvieron cuando se perdieron votos locales y regionales.

Hace una década, los votos públicos sobre candidaturas olímpicas en todo el mundo se perdían rutinariamente después de que Rusia supuestamente gastara 51.000 millones en proyectos para los Juegos de Invierno de Sochi 2014.

No habrá nuevos recintos en Suiza

El presupuesto operativo del comité organizador suizo está fijado en 2.200 millones de francos suizos (2.750 millones) sin construcción de nuevos recintos, aunque excluyendo los costos de seguridad pagados a nivel federal y local.

Los organizadores han dicho que el 82% del presupuesto provendrá de fondos privados, incluidos patrocinadores, ventas de entradas y mercancías, y el COI, con una garantía para un déficit de hasta 200 millones de francos suizos (250 millones).

"Ya tenemos algunas empresas que están listas" y podrían anunciarse en las próximas semanas y meses, señaló el miércoles Favre.

Financiamiento federal

El Consejo Federal Suizo, la rama ejecutiva del gobierno, dijo el miércoles que su apoyo financiero propuesto para 2038 de hasta 200 millones de francos suizos (250 millones) era menor que para candidaturas anteriores y no se necesitaba un referéndum nacional. La propuesta incluye 50 millones de francos suizos (62,5 millones) para reducir los costos de los boletos de transporte público para los espectadores.

El gobierno federal también "no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier déficit" que surja de la organización de los Juegos Olímpicos.

Al abrir una consulta pública hasta el 14 de marzo sobre el financiamiento olímpico, el consejo federal dijo que "reconoce las considerables oportunidades que un evento internacional de este tipo ofrece al deporte y la sociedad", incluyendo el turismo y la imagen de Suiza en todo el mundo.

Ciudades anfitrionas principales

El plan para 2038 es llevar el esquí alpino a Crans-Montana, los deportes de deslizamiento a la pista de bobsleigh de St. Moritz, el hockey sobre hielo a Zúrich, el patinaje artístico a la ciudad sede del COI, Lausana, y el patinaje de velocidad más el curling a Ginebra. Las sedes de los Paralímpicos estarían en Ginebra, Lausana, Lenzerheide y St. Moritz.

Aparte de las ciudades anfitrionas más grandes que hablan alemán o francés, la región de habla italiana de Suiza debería tener algunos partidos de hockey sobre hielo en Lugano. El antiguo idioma romanche se habla en el cantón de los Grisones que incluye St. Moritz y Lenzerheide, la sede del biatlón.

“Se trata de crear una verdadera cohesión nacional”, expresó Favre.

El COI no ha establecido un calendario para una decisión sobre la adjudicación de los Juegos de Invierno de 2038. Podría suceder cuando más de 100 miembros del COI se reúnan en la víspera de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes