Gobierno talibán en Afganistán rechaza reportes de una prohibición nacional de internet

ISLAMABAD, Pakistán (AP) — El gobierno talibán en Afganistán rechazó el miércoles los reportes sobre una prohibición nacional de internet en el país, afirmando que los antiguos cables de fibra óptica están desgastados y están siendo reemplazados.

El anuncio fue la primera declaración pública de los talibanes sobre un apagón de comunicaciones que ha interrumpido la banca, el comercio y la aviación.

El mes pasado, varias provincias confirmaron un corte de internet debido a un decreto del líder talibán Hibatullah Akhundzada para combatir la inmoralidad.

"No hay nada como los rumores que se están difundiendo de que hemos impuesto una prohibición en internet", indicaron los funcionarios talibanes en un comunicado de tres líneas en un grupo de chat con periodistas paquistaníes.

El comunicado, que también fue publicado en la red social X, citó al principal portavoz talibán Zabihullah Mujahid diciendo que las interrupciones continuas a nivel nacional eran el resultado de una "infraestructura de fibra óptica en decadencia" que ahora está siendo reemplazada.

El comunicado no indicó cuándo o si los servicios serían restaurados.

El apagón fue reportado por primera vez el lunes por el grupo de defensa de internet Netblocks, que dijo que la conectividad a internet se estaba desmoronando en todo el país, incluyendo en la capital, Kabul, y que los servicios telefónicos también se vieron afectados.

La aerolínea afgana Kam Air dijo a la televisora local TOLO News que probablemente reanudaría los vuelos a Kabul más tarde el miércoles, después de haber detenido completamente las operaciones desde el lunes debido al apagón.

Funcionarios de ayuda han advertido que las organizaciones humanitarias enfrentan grandes desafíos debido al apagón, e instaron a las autoridades a restaurar las conexiones.

"Las comunicaciones confiables son esenciales para nuestra capacidad de operar, entregar asistencia que salva vidas y coordinar con socios", dijo Save the Children en un comunicado el miércoles.