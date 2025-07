Gobierno, tras la dimisión del comisionado para la dana: "La ejemplaridad es exigible a todos los cargos públicos"

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la "ejemplaridad" es "exigible" a todos los cargos públicos después de que este jueves haya dimitido el comisionado del Gobierno para la reconstrucción de Valencia tras la dana, José María Ángel, tras las acusaciones de haber falsificado su título para convertirse en funcionario. "Bueno, pues yo creo que evidentemente es exigible la ejemplaridad en todas las personas que tenemos un cargo público, que por tanto estamos prestando un servicio a los ciudadanos. Y me parece bien que este señor haya decidido dar un paso atrás", ha asegurado en una entrevista en 'La Hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press. Montero ha señalado que "lo importante" es que "esta persona, después de haberse conocido estos extremos", ha dado un paso atrás, y que, aunque se habla de una presunta falsificación "de hace muchísimo tiempo", eso "no le quita valor, no le quita importancia". Se ha mostrado convencida de que la decisión de Ángel se ha compartido con la dirección del PSPV y que, en el PSOE a nivel nacional, están "conformes con lo que se ha producido" y con que se haya dado "un paso atrás" porque hay que "ser coherentes con lo que predicamos, con lo que decimos", sobre todo con el ejemplo que se da a la gente joven que está estudiando. "Hay casos de políticos, no entiendo de verdad muy bien por qué, pero que mienten a propósito de su currículum. Y en este caso creo que ha hecho lo correcto, que es dar un paso atrás y dejar que otra persona ocupe esa posición", ha añadido la 'número dos' del Ejecutivo. Al hilo, ha denunciado el doble "rasero" del PP, que exige la dimisión de la exdirigente 'popular' Noelia Núñez "por haber falsificado presuntamente su currículum", mientras se mantiene al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, "que en reiteradas ocasiones ha falsificado su currículum, ha mentido y evidentemente no ha presentado ningún tipo de dimisión". Las declaraciones de Montero tienen lugar después de que José María Ángel haya presentado su dimisión en una carta dirigida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la que ha accedido Europa Press, en la que mantiene que "jamás" ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto y en la que denuncia que desde fue designado como comisionado ha habido "reiteradas actitudes de inquina" hacia su persona. La renuncia se produce a raíz de un informe de la Agencia Valenciana de Antifraude, publicado por El Mundo, que considera que José María Ángel "falsificó" un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universitat de València para acceder a la Administración Pública.

