Gobierno traslada su "mano tendida" a Junts y le recuerda que la alternativa es una coalición de PP y Vox

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado la "mano tendida" y la apuesta por el diálogo del Ejecutivo a Junts, que ya han anunciado este lunes la ruptura de su relación con el PSOE. Además, ha recordado a los de Carles Puigdemont que la alternativa es una coalición formada por PP y Vox.

Así lo ha asegurado este lunes en una entrevista en 'Mañaneros 360' de TVE, que ha recogido Europa Press, en la que ha asegurado que pese a que en la relación del Gobierno con el partido independentista "siempre hay altibajos", ambas partes serán capaces de "superar esta situación".

"Mucho diálogo, mano tendida, en esta relación que mantenemos con Junts. Tenemos como siempre altibajos, hay momentos mejores, hay momentos que son más de valle, pero estoy convencida de que, entre todos, seremos capaces de superar esta situación", ha aseverado, agregando que es a Junts a quien le corresponde "explicar hasta dónde" quiere llegar en su amenaza.

Montero ha reafirmado la "mano tendida" del Gobierno, que es lo que "ha hecho desde el primer día", así como la voluntad por el diálogo "con todas las formaciones políticas", pese a que haya materias en las se discrepa o no se coincide. Entre otros motivos, porque al final se han encontrado "puntos de unión" que han permitido "sustanciar avances" para la ciudadanía.

Preguntada sobre si el Gobierno está tranquilo ante el órdago de los de Puigdemont, la también secretaria general del PSOE de Andalucía ha respondido que sí porque la máxima del Ejecutivo durante toda la legislatura "ha sido el diálogo", incluso si las negociaciones con otros grupos políticos --no solo con Junts--, han sido difíciles.

Después de defender que el Gobierno "cumple con los compromisos que adopta", ha insistido en que seguirá dialogando "con calma" y "con tranquilidad" para continuar con los avances sociales, y ha recordado que "la alternativa a este país es un Gobierno de la mano del Partido Popular y de Vox".