Gobierno trinitense evita preguntas del Parlamento sobre presencia militar de EE. UU.

El ministro de Defensa de Trinidad y Tobago se negó a responder el viernes a preguntas en el Parlamento sobre la presencia de un buque de guerra estadounidense en aguas de este país.

Estados Unidos realizó ejercicios militares durante esta semana en Trinidad, un aliado cercano ubicado a tan solo 10 km de Venezuela.

Forma parte del despliegue que ordenó Washington en el Caribe, adonde movilizó el portaviones más grande del mundo, buques de guerra, aviones caza y miles de tropas para operaciones contra el narcotráfico.

Venezuela, sin embargo, asegura que el objetivo es el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Desde el martes, habitantes de la isla principal de Trinidad reportan haber visto helicópteros Osprey y Blackhawk, mientras que medios informan sobre la presencia de un buque de guerra estadounidense en el fronterizo golfo de Paria.

El diputado opositor, Marvin Gonzales, cuestionó al ministro Wayne Sturge durante una comparecencia en el Parlamento.

"A la luz de videos, imágenes satelitales, fotografías y reportes en medios sobre avistamientos de buques de guerra estadounidenses en el Golfo de Paria y aeronaves militares estadounidenses en el espacio aéreo de Trinidad y Tobago, ¿puede el ministro indicar si se ha otorgado autorización para tales operaciones militares por parte de fuerzas estadounidenses dentro del territorio de Trinidad y Tobago?", preguntó.

Sturge se negó a responder, amparándose en un artículo del reglamento según el cual "un ministro puede negarse a responder a una pregunta si, a su juicio, la publicación de la respuesta sería contraria al interés público".

La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, es una aliada del presidente Donald Trump, que ha dicho que Maduro tiene los días contados. También aseguró estar dispuesto a reunirse y negociar con el gobernante venezolano.

