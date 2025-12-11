Gobierno Trump revisará organismo de control de la estabilidad financiera para centrarse en el crecimiento: Bessent

WASHINGTON, 11 dic (Reuters) - El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció el jueves que el Gobierno de Trump está revisando un organismo de control gubernamental encargado de supervisar los riesgos del sistema financiero para centrarse más en las formas de impulsar el crecimiento económico y las "cargas indebidas" impuestas por las estrictas normas financieras.

Bessent dijo que el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera, un panel creado tras la crisis financiera de 2008 que él preside, cambiará su enfoque hacia formas de suavizar las normas financieras, argumentando que los costos de las regulaciones para el crecimiento económico constituyen un riesgo en sí mismos.

Como parte de ese esfuerzo, Bessent dijo que el FSOC establecerá grupos de trabajo centrados en la resistencia del mercado y la resistencia de los hogares, así como un grupo de trabajo para explorar las oportunidades y los riesgos que plantea la inteligencia artificial.

Bessent anunció los cambios en la plataforma de medios sociales X, antes de una reunión del FSOC que tiene previsto presidir el jueves por la tarde. (Reportaje de Pete Schroeder, Editado en español por Juana Casas)