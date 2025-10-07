Gobierno ve un "clamor" social a favor del embargo a Israel y no contempla concesiones a Podemos

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) - El Gobierno espera aprobar este miércoles la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel que a su juicio apoya una mayoría de la sociedad y no contempla concesiones de última hora a Podemos, cuyos votos son imprescindibles. Los 'morados' todavía no han desvelado el sentido de su voto pero vienen expresando sus reticencias a la norma aprobada por el Gobierno al considerarla insuficiente. Pese a todo fuentes gubernamentales señalan que no se están produciendo negociaciones con Podemos y el Ejecutivo ha llegado hasta donde ha podido con su iniciativa. En ese sentido, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, considera que el decreto recoge "un sentir generalizado de la sociedad" y un "clamor" y va en línea de los pasos que ha dado el Gobierno en busca de una paz "justa y duradera" en Gaza, según ha añadido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa. "Lo importante es que pueda salir adelante y que pueda ser aprobado en la votación de mañana", ha apuntado al ser interrogada por una posible negociación con Podemos, después de que su líder Ione Belarra, volviese a pedir al Gobierno que retire el actual decreto, que ha tildado de "fake" y "engaño". Belarra volvió a utilizar un tono muy crítico con el texto a pesar del llamamiento de otros grupos de izquierdas a que apoye el decreto y recalcó que se pueden introducir mejoras al tramitarlo como proyecto de ley. A este respecto, fuentes de Moncloa se ciñen a la redacción actual del texto y consideran que Podemos debe decidir si lo apoya o no. De hecho consideran que no hay mucho que negociar y aunque a los morados les parezca insuficiente, es hasta donde puede llegar el Ejecutivo. Apuntan además que no les constan negociaciones con la formación de Belarra en las últimas horas previas a la votación en el Congreso de los Diputados que se llevará a cabo este miércoles 8 de octubre. En principio estaba prevista para este martes 7 de octubre, pero se ha retrasado 24 horas después de las quejas de Israel por que la convalidación del embargo coincidiese con el segundo aniversario de los atentados de Hamás que dieron comienzo a la ofensiva sobre Gaza y que se han saldado con decenas de miles de fallecidos. A este respecto las mismas fuentes niegan que hubiese intencionalidad de hacer coincidir las fechas y recuerdan que la Mesa del Congreso lo validó por unanimidad.

