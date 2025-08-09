Gobierno venezolano denuncia decomiso de explosivos

El ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, anunció el sábado una importante incautación de explosivos en el este del país que vinculó a la oposición, luego de que el jueves el gobierno denunciara que frustró un atentado en Caracas.

Las autoridades regularmente denuncian que se organizan complots destinados a desestabilizar el país o derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Durante un programa televisivo en vivo el sábado al mediodía, el ministro presentó explosivos, detonadores y cordones decomisados en dos almacenes de Maturín (noreste).

Insistiendo en el "peligro" que representaba el material, Cabello afirmó que se habían incautado "1137 cajas" de explosivos que contenían "54.000 cargas huecas".

Precisó que ocho personas fueron arrestadas y que entre 10 y 12 aún estaban siendo buscadas.

Al menos quince personas ya habían sido arrestadas en el marco del operativo en Caracas donde el gobierno informó del hallazgo de una bolsa con barras de dinamita en una plaza comercial.

El ministro nuevamente acusó a la oposición, mencionando "vínculos de esta gente con los sectores opositores radicales que dirige la señora (María Corina) Machado supuestamente desde la clandestinidad".

"Tenemos información muy clara de dónde está. Protegida en este momento", sostuvo sobre la líder de la oposición.

Machado vive en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024. La oposición, que niega su participación en complots, reivindica la victoria en esos comicios y asegura que el gobierno hizo fraude para permitir que Maduro obtuviera un tercer mandato de seis años.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, declaró a Maduro, en el poder desde 2013, ganador de las elecciones presidenciales con el 52% de los votos, pero sin publicar las actas de escrutinio como establece la ley.

El ente electoral argumentó que fue víctima de jaqueo, una hipótesis que muchos observadores consideran inverosímil.

Estados Unidos, así como varios países de América Latina y de la Unión Europea, desconocen la reelección de Maduro, que suele acusar a Machado de planes desestabilizadores.