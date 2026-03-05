Gobierno venezolano y Shell firman acuerdos petroleros, dice la televisión estatal, sin dar detalles

CARACAS, 5 mar (Reuters) - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó acuerdos ‌petroleros con ‌la importante ⁠petrolera internacional Shell, informó la televisión estatal el jueves, sin proporcionar detalles.

Rodríguez, quien recibe al ​secretario del ⁠Interior ⁠de Estados Unidos, Doug Burgum, en el país sudamericano, apareció en ​imágenes sin sonido en el canal estatal VTV ‌en una reunión con asistentes vestidos ​de traje, entre ellos ​Burgum.

Shell no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

"En un paso decisivo para el fortalecimiento de nuestra industria, la Presidenta (E) Delcy Rodríguez encabezó la firma de importantes acuerdos con la ​petrolera internacional Shell", declaró TV FANB, un canal de televisión estatal independiente enfocado en ⁠las fuerzas armadas, en una publicación en Telegram. "Esta alianza estratégica reafirma ‌que Venezuela sigue siendo un destino seguro y confiable para la inversión extranjera, impulsando el desarrollo del motor hidrocarburos y la estabilidad económica de la nación".

El secretario, quien también dirige el Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos, ha elogiado ‌los esfuerzos de Rodríguez para abrir el país sudamericano a la ⁠inversión extranjera en petróleo y minerales, haciéndose eco ‌de los elogios del presidente estadounidense Donald Trump.

Burgum ⁠es el segundo secretario de gabinete ⁠que visita Venezuela desde una redada estadounidense en enero que capturó al presidente Nicolás Maduro. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitó Venezuela en febrero.

Una amplia reforma ‌petrolera aprobada por ​la Asamblea Nacional de Venezuela en enero redujo los impuestos, amplió el poder de decisión del Ministerio del Hidrocarburos y otorgó autonomía a los productores privados, ‌entre otras medidas destinadas a impulsar la inversión. (Redacción Reuters.)