Gobierno y CCAA aprueban repartir 22 millones de euros a las islas y Ceuta y Melilla para atender menores migrantes
MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el reparto de un crédito extraordinario de 22 millones de euros a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para la atención a menores migrantes no acompañados.
Así lo han establecido en la Conferencia Sectorial celebrada este miércoles 24 de septiembre de manera telemática. Tras esta aprobación, el Ministerio de Juventud e Infancia efectuará las citadas transferencias económicas.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en calidad de presidenta de la Conferencia Sectorial, ha destacado que desde el Gobierno se están poniendo "todos los recursos necesarios" a disposición de las administraciones autonómicas "para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de acogida y que prevalezca el interés superior de los niños, niñas y adolescentes".
En paralelo, el Ejecutivo sigue trabajando en el desarrollo del real decreto-ley para la reubicación de niños y adolescentes desde los territorios declarados en contingencia migratoria extraordinaria: Canarias, Ceuta y Melilla.
