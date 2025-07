Gobierno y Generalitat cierran hoy un acuerdo de financiación singular que incluye el traspaso del 100% del IRPF

BARCELONA, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y los consellers de la Presidencia y de Economía y Hacienda, Albert Dalmau y Alícia Romero, presidirán este lunes la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat que abordará la ley que se llevará al Congreso de los Diputados para impulsar la financiación singular de Cataluña. La comisión se celebrará con un retraso de dos semanas respecto al acuerdo entre PSC y ERC, que indicaba que el acuerdo debía estar listo para el pasado 30 de junio, aunque su líder, Oriol Junqueras, dio "unas semanas más" al PSOE para alcanzarlo. De hecho, los republicanos achacaron entonces a la candidatura a las elecciones andaluzas de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una ralentización en la negociación, que se aceleró tras la aparición del 'caso Santos Cerdán', han explicado fuentes consultadas por Europa Press. Este sábado, Junqueras anunció que su grupo del Congreso presentará en los próximos días una proposición de reforma legislativa para asegurar que Cataluña pueda cobrar y gestionar todo el IRPF, su primer objetivo, y "también en el futuro el resto del sistema impositivo". "No es lo mismo que Cataluña pueda gestionar 30.000 millones de euros con la incorporación del IRPF que 5000 millones" ahora, dijo el líder republicano a 48 horas de la celebración de la comisión bilateral. NEGOCIACIONES ENTRE EJECUTIVOS El acuerdo en el que han estado trabajando ambos ejecutivos contempla que el traspaso de los impuestos comenzará con que la Generalitat recaude todo el IRPF generado en Cataluña durante 2026. Está previsto que en la reunión se aborden los detalles de esa proposición de ley en el Congreso de los Diputados necesaria para que este impuesto sea gestionado por la Agència Tributària de Catalunya (ATC) a partir de 2026. Pactar un modelo de financiación singular es uno de los puntos del acuerdo entre PSC y ERC para la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que contempla "la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos". CUOTA DE SOLIDARIDAD En todo caso, la financiación singular de Cataluña prevé una cuota de solidaridad con las comunidades autónomas menos ricas y que se respete el principio de ordinalidad, es decir, que Catalunya mantenga la misma posición en la clasificación de lo que aporta y lo que recibe. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió este viernes que lo que se pacte no generará un agravio territorial con otras partes y que estará "en manos de todas las comunidades autónomas que quieran desarrollar su estatuto de autonomía". Desde ERC, defienden que un modelo de financiación que sea extrapolable a otras comunidades autónomas "no quiere decir que no sea singular" para Catalunya y que lo que han estado negociando se parece bastante, desde el punto de vista técnico, a un concierto económico, en palabras de su vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, explicó el pasado martes que el encuentro servirá para que el acuerdo entre partidos pase a ser entre Gobierno y Generalitat, con el fin de dar blindaje institucional a la medida. Paneque recordó que el Govern prevé reforzar la ATC para poder gestionar el IRPF a partir del próximo año y otros impuestos en el futuro. En mayo, Generalitat aprobó ampliar la plantilla presupuestaria de la ATC con 200 nuevas plazas, con el objetivo de dotarla de los recursos humanos necesarios para asumir los nuevos retos y competencias derivados del nuevo modelo de financiación. Está previsto que una vez aprobado el acuerdo y modificada la relación de puestos de trabajo, se aprobará la oferta pública de empleo, a partir de la cual la ATC convocará a los procesos selectivos correspondientes. Con estas convocatorias, la Agencia prevé cubrir 20 plazas del cuerpo superior de inspectores tributarios, 30 del cuerpo superior de técnicos tributarios y 40 del cuerpo técnico de gestores tributarios. También se propiciará la cobertura de 45 plazas de otros cuerpos de administración general y especial de perfil técnico y 65 administrativos o auxiliares administrativos, y se impulsará la contratación de puestos de trabajo de naturaleza laboral en el ámbito tecnológico. Estas 200 nuevas plazas se añaden a las 50 que ya preveía la Agència para 2024, de las que 40 se convocarán de forma inminente y las otras 10, antes de que acabe el año, de forma que la ATC aumentará su plantilla actual, aproximadamente en torno a los 830 profesionales, con el objetivo de que progresivamente pueda asumir la gestión de nuevas figuras tributarias, más allá del IRPF.

