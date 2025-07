Gobierno y Generalitat pactan una financiación basada en ingresos, sin concretar fecha ni cifras

BARCELONA, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El Gobierno y la Generalitat han acordado este lunes el nuevo sistema de financiación autonómica, que se basará en los ingresos de las comunidades autónomas y no en el gasto como hasta ahora, aunque no estipula ni cifras ni fechas exactas. Lo han presentado en rueda de prensa el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, tras una reunión en la que también ha estado presente la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero. Fuentes del Govern han explicado que el nuevo acuerdo ve a las comunidades autónomas "desde un punto de vista mucho más maduro", es decir, que ya no reciben el dinero que necesita gastar, sino que generan ingresos y los usan para hacer el gasto que considere. El modelo pactado prevé que Catalunya --y las comunidades autónomas que lo quieran adoptar-- recaudará todos los impuestos, que irán destinados a una cesta de tributos de la que saldrá la cifra que se quedará el Estado para financiar sus gastos en Catalunya y el resto será para la Generalitat. En este punto se deberá definir qué tributos y qué porcentaje de estos tributos se queda cada una de las dos Administraciones. Tras este paso, Catalunya realizará una aportación a la solidaridad, que deberá mantener el principio de ordinalidad, y luego el Gobierno deberá traspasar a la Generalitat los gastos de las competencias que tiene traspasadas --como lengua o seguridad, entre otras--. ATC El acuerdo también contempla que, en el futuro, sea la Agència Tributària de Catalunya (ATC) la que recaude todos los impuestos generados en Catalunya. La ATC trabajará de forma independiente de la Agencia Tributaria y no será tutelada de ninguna forma, aunque las mismas han señalado que colaborarán porque "la hacienda catalana no puede estar desconectada" del resto. En todo caso, las mismas fuentes han avisado que actualmente la ATC no tiene la capacidad para recaudar todos los impuestos: "No tenemos ni la plataforma tecnológica, ni el personal ni el conocimiento para gestionarlo". Está previsto que la próxima semana Indra entregue a la Generalitat el plan director que ha trabajado junto a la Generalitat para establecer las fases y el crecimiento futuro de la ATC.