BOGOTÁ, 4 sep (Reuters) - El Gobierno y los gremios de Colombia pidieron el lunes a los empresarios y a las personas retomar sus decisiones de inversión, así como al Banco Central y al sistema financiero comenzar a bajar las tasas de interés, en busca de recuperar la economía que se encuentra en fase de desaceleración.

La cuarta economía de América Latina se expandió un 0,3% en el segundo trimestre, mucho menos que lo esperado, lo que llevó al Banco Central a proyectar una expansión del 0,9% para todo el 2023, muy inferior al 7,3% que exhibió el año pasado.

"Necesitamos recuperar la economía, tenemos que ir a la recuperación", dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en una declaración tras una reunión con los principales gremios. "¿Qué nos falta?, que creemos las condiciones financieras para que todos vayamos en la misma dirección".

Solo entre abril y junio, la inversión privada en el país se desplomó un 24%, con respecto al mismo periodo del 2022.

El presidente del principal gremio del sector financiero, la Asobancaria, Jonathan Malagón, hizo un llamado a no aplazar las inversiones debido a que se espera una reducción en el costo del endeudamiento por menores tasas de interés a futuro.

"No aplacemos, no desistamos, no nos demos por rendidos, las condiciones de liquidez en la economía colombiana tienden a mejorar", afirmó.

Colombia registra actualmente sus tasas de interés más altas en un cuarto de siglo, debido al choque inflacionario que atravesó el mundo durante los últimos dos años, tras la pandemia del COVID-19.

Tanto los empresarios como el ministro de Hacienda, conminó al Banco Central a comenzar un ciclo de recorte de las tasas de interés.

"Creemos que hay varias condiciones que hoy en día permiten pensar en una senda de reducción, que ojalá arrancará relativamente pronto, para la tasa de interés", dijo Bruce Mac Master, presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia, ANDI.

El Banco Central ha mantenido su tasa de interés de referencia estable en un 13,25%, luego de que entre septiembre del 2021 y abril pasado la incrementó en un total de 1.150 puntos base para hacer frente a la inflación.

La mayoría de analistas estiman que entre septiembre y octubre se decretaría el primer recorte en el costo referencial del dinero. (Reporte de Carlos Vargas y Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)