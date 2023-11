El gobierno y la oposición de Venezuela, normalmente con posturas antagónicas en todo, coincidieron este jueves en condenar la postura del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la centenaria disputa con Guyana por el territorio Esequibo, zona rica en petróleo.

Almagro, un férreo crítico del gobierno del presidente Nicolás Maduro y aliado natural de la oposición, señaló el miércoles a Venezuela de "provocar" a Guyana con un "lenguaje preocupante" y la convocatoria de un referendo sobre el diferendo.

"Las expresiones de este nefasto personaje, desgracia para la historia latinoamericana y caribeña, se corresponden con una línea vergonzosa de provocación que intenta desestabilizar la región", señaló un comunicado del ministerio de Exteriores.

"El odio del señor Almagro a Venezuela le hace nuevamente colocarse al margen de la legalidad internacional".

Venezuela convocó para el 3 de diciembre este referendo consultivo, no vinculante, que plantea la creación de un estado (provincia) en esa zona y nacionalizar a sus habitantes.

"El régimen (de Venezuela) debe respetar los principios de paz y evitar cualquier confusión y mensaje lesivo", dijo Almagro que alertó sobre "provocaciones" y de movimientos de tropas a la frontera.

"Su silencio sobre las concesiones en territorio en disputa e incluso en aguas que son de Venezuela y no están en discusión es grave. Sea al menos imparcial", indicó por su parte Gerardo Blyde, miembro de la delegación opositora en negociaciones con el gobierno de Maduro auspiciadas por Noruega.

"El Esequibo es un asunto de Estado que nos involucra a todos los venezolanos, más allá de quién ejerza el poder", zanjó Blyde.

- "Campaña contra el referendo" -

Biagio Pilieri, otro vocero de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), dijo durante una rueda de prensa el miércoles que los partidos agrupados en este bloque defienden que "el Esequibo es territorio venezolano".

"De eso no puede haber duda, no la ha habido, ni la hay, ni la habrá jamás", remarcó Pilieri, que señaló la PUD fijará posición sobre si la consulta "ayuda o no" a la causa venezolana por el Esequibo.

"Venezuela tiene un punto de unidad alrededor de la defensa del territorio y del Esequibo, que no se tiene que confundir la defensa de los venezolanos al Esequibo con un apoyo político a nadie", dijo a periodistas el consultor político Luis Vicente León, director de la firma Datanálisis.

No obstante, siguiendo esta tradición antagonista, Maduro acusó a la oposición venezolana de encabezar una campaña contra el referendo consultivo organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano.

"Empezaron una campaña contra el referendo consultivo, denuncio la campaña de la ultraderecha de la Plataforma Unitaria que viola los acuerdos de Barbados y que ofende al pueblo de Venezuela y que le hace el trabajo a la Exxon Mobil", dijo Maduro el lunes mostrando un supuesto panfleto.

- Pugna centenaria -

En la pugna, reavivada en 2015 tras el hallazgo de yacimientos petroleros por parte de la estadounidense ExxonMobil, Guyana solicitó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) suspender el referendo consultivo, algo que Maduro tachó como una "pretensión temeraria".

El Esequibo, de 160.000 km2 y rico en minerales y biodiversidad, es administrado por Guyana, que se ampara en un laudo suscrito en París en 1899 que fija unos límites que Venezuela rechaza.

El Acuerdo de Ginebra, que firmó Venezuela en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa, establecía bases para una solución negociada, desconociendo el documento anterior.

La CIJ dictaminó en 2020 que tenía jurisdicción para analizar el litigio, pese al rechazo de Venezuela, que terminó participando en el proceso.

Almagro recalcó que Venezuela debe "esperar en paz la decisión de la CIJ".

"No sorprende la actitud de este sicario, enemigo declarado de Venezuela", zanjó el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, en X, antes Twitter. "Nuevamente se manifiesta la estupidez de este triste y adulante fantoche, archienemigo de la Patria", le siguió Domingo Hernández Lares, número dos de la Fuerza Armada.

Mbj-jt/ltl