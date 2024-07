Gobierno y oposición se atribuyen la victoria en las elecciones de venezuela

Por Julia Symmes Cobb

CARACAS, 29 jul (Reuters) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su rival opositor, Edmundo González, se atribuyeron el lunes la victoria en las elecciones presidenciales del país, mientras Washington y otros Gobiernos extranjeros ponían en duda los resultados oficiales que daban ganador al actual mandatario. El Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo justo después de la medianoche que Maduro había ganado un tercer mandato con el 51% de los votos, un resultado que prolongaría el Gobierno socialista, que lleva un cuarto de siglo. Sin embargo, sondeos independientes a pie de urna apuntaban a una gran victoria de la oposición tras las entusiastas muestras de apoyo a González y a la líder opositora María Corina Machado durante la campaña.

González obtuvo el 70% de los votos, según Machado, que había sido inhabilitada para ejercer cargos públicos en una decisión que considera injusta.

No estaba claro cuál sería el siguiente paso de la oposición. González dijo que no estaba llamando a sus partidarios a tomar las calles, ni a cometer actos de violencia. Sin embargo, se produjeron incidentes aislados en todo el país antes del anuncio de los resultados, incluida la muerte de un hombre en el estado de Táchira y refriegas en colegios electorales de Caracas y otros lugares. La policía dispersó una protesta en Catia, tradicional bastión oficialista en el oeste de Caracas. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que Washington tenía serias dudas de que los resultados anunciados por la autoridad electoral no reflejaran los votos del pueblo. En teoría la autoridad es un organismo independiente, pero la oposición dice que actúa como un brazo del Gobierno de Maduro.

Caracas y Washington mantienen desde hace tiempo una relación adversa que se remonta a la era del gobierno de izquierdas de Hugo Chávez. Maduro asumió el cargo por primera vez tras la muerte de Chávez en 2013 y su reelección en 2018 es considerada fraudulenta por Estados Unidos y otros países, que lo califican de dictador.

Durante la presidencia de Maduro se ha producido un colapso económico, la migración de alrededor de un tercio de la población y un fuerte deterioro de las relaciones diplomáticas, coronado por las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros que han paralizado una industria petrolera ya en dificultades.

Machado había pedido a los militares del país que respetaran los resultados de la votación, afirmando que los votantes habían dejado claro que no querían a Maduro. Los militares de Venezuela siempre han apoyado a Maduro, un exconductor de autobús y exministro de Asuntos Exteriores de 61 años, y no ha habido señales públicas de que los líderes de las fuerzas armadas estén rompiendo con el Gobierno. El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó de fraude el resultado oficial, mientras que Costa Rica y Perú lo rechazaron y Chile dijo que no aceptaría ningún resultado que no fuera verificable.

Cuba, Honduras y Bolivia aplaudieron la victoria de Maduro.

Maduro reiteró su afirmación de campaña de que el sistema electoral de Venezuela es transparente. El mandatario firmará un decreto el lunes para celebrar un "gran diálogo nacional", dijo, mientras celebraba con sus partidarios antes de cortar un pastel de cumpleaños para su difunto mentor Chávez, quien habría cumplido 70 años el domingo. Edison Research publicó una encuesta a pie de urna que mostraba que González, un exdiplomático de 74 años conocido por su comportamiento tranquilo, había obtenido el 65% de los votos, mientras que Maduro obtuvo el 31%.

La empresa local Meganalisis predijo un 65% de votos para González y algo menos del 14% para Maduro.

La oposición y los observadores electorales se preguntaron antes de la votación si sería justa, diciendo que las decisiones de las autoridades electorales y las detenciones de personal de la oposición tenían como objetivo crear obstáculos.

