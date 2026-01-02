Gobierno yemení respaldado por saudíes lanza operación contra separatistas apoyados por EAU

Por Ahmed Elimam, Jana Choukeir y Maha El Dahan

DUBÁI, 2 ene (Reuters) - El Gobierno de Yemen respaldado por Arabia Saudita lanzó el viernes una operación para recuperar posiciones militares que están en manos de los separatistas del sur, apoyados por Emiratos Árabes Unidos, y dijo que había recuperado uno de los mayores campamentos militares de la provincia de Hadramout.

La operación en Hadramout supone la última escalada en Yemen, donde desde diciembre se está profundizando la división entre las potencias del Golfo, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que apoyan a bandos opuestos.

Los dos pesos pesados del Golfo, antaño pilares de la seguridad regional, han visto cómo sus intereses divergían en todos los ámbitos, desde las cuotas de petróleo hasta la influencia geopolítica.

FUERZAS RECUPERAN BASE IMPORTANTE, DICE GOBERNADOR

El gobernador de Hadramout, Salem Ahmed Saeed al-Khunbashi, respaldado por Arabia Saudita, dijo el viernes que sus fuerzas habían tomado el control de un campamento militar en al-Khasha'a, la base más grande e importante de la provincia.

El gobernador había afirmado anteriormente que sus fuerzas estaban lanzando lo que calificó de operación "pacífica".

Un alto cargo del Consejo de Transición del Sur, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, dijo a Reuters que la operación no había sido pacífica.

"Arabia Saudita engañó a sabiendas a la comunidad internacional al anunciar una operación pacífica que nunca tuvo intención de mantener pacífica", dijo Amr Al Bidh.

"Esto quedó demostrado por el hecho de que lanzaron siete ataques aéreos minutos después", añadió.

Arabia Saudita no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre los ataques aéreos.

No estaba claro si había víctimas.

OPERACIÓN CONTRA INSTALACIONES MILITARES

El gobierno de Yemen respaldado por Arabia Saudita dijo que había nombrado al gobernador de Hadramout para asumir el mando general de las fuerzas de "Escudo de la Patria" en la provincia oriental, otorgándole plena autoridad militar, de seguridad y administrativa en lo que dijo era una medida para restablecer la seguridad y el orden.

"Esto no es una declaración de guerra", dijo el gobernador en un discurso en Yemen TV, añadiendo que la medida tiene por objeto impedir el uso de campamentos para amenazar la seguridad y proteger Hadramout de caer en el caos.

La provincia de Hadramout, productora de petróleo, es fronteriza con Arabia Saudita y muchos destacados saudíes tienen sus orígenes en ella, lo que le confiere un significado cultural e histórico para el reino.

Un portavoz del STC, Mohammed al-Naqeeb, dijo el viernes en una publicación en X que las fuerzas estaban en alerta máxima en toda la región y advirtió que estaba listo para responder.

Bidh, del STC, dijo a Reuters que tres de los ataques aéreos tuvieron como objetivo el campamento militar de al-Khasha'a.

Tres fuentes yemeníes dijeron a Reuters que vehículos blindados pertenecientes al gobierno respaldado por Arabia Saudita habían estado avanzando hacia el campamento de Khasha'a, que tiene capacidad para albergar a miles de soldados y fue tomado por el STC en diciembre.

EAU respalda al STC, que el mes pasado arrebató amplias zonas del sur de Yemen al gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita, que a su vez consideró el movimiento como una amenaza.

La semana pasada, los Emiratos Árabes Unidos dijeron que retiraban las fuerzas que les quedaban en Yemen, después de que Arabia Saudita respaldó un llamamiento para que sus fuerzas abandonaran el país en un plazo de 24 horas, en uno de los desacuerdos más graves entre las dos potencias petroleras del Golfo que se han hecho públicos.

La medida alivió brevemente las tensiones, pero los desacuerdos entre los distintos grupos sobre el terreno en Yemen han persistido desde entonces.

Arabia Saudita y los EAU son dos de los principales miembros del grupo de exportadores de petróleo de la OPEP, y cualquier desacuerdo entre ellos podría obstaculizar el consenso sobre la producción de petróleo.

Ellos y otros seis miembros de la OPEP+ se reúnen en línea el domingo, y los delegados de la OPEP+ han dicho que mantendrán sin cambios la política de producción del primer trimestre. (Información de Ahmed Elimam, Jana Choukeir y Maha El Dahan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)