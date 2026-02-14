Gobiernos de Cuba y Nicaragua caerán cuando lo haga el "régimen criminal" de Venezuela, dice Machado

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo el sábado que los gobiernos izquierdistas de Cuba y Nicaragua caerán una vez lo haga el "régimen criminal" en Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez.

Fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero en Caracas. Rodríguez, quien era su vicepresidenta, asumió funciones de forma interina y adelanta una agenda de acuerdos petroleros y excarcelaciones de presos políticos bajo la presión de Washington.

"Lo que está ocurriendo en Venezuela es gigante en términos de repercusiones que ya está teniendo en la región", aseguró Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz en 2025, en un discurso telemático durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania.

"Una vez desmantelemos el régimen criminal en Venezuela, Cuba será el próximo, Nicaragua le seguirá. Por primera vez en la historia, tendremos las Américas libres de comunismo y dictadura", prosiguió en inglés durante su intervención.

Tanto Cuba, con Miguel Díaz-Canel al frente, como Nicaragua, gobernada por los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, son aliados del chavismo gobernante en Venezuela.

Machado vivía en la clandestinidad y salió del país en diciembre con apoyo estadounidense para recoger el Nobel de la Paz en Oslo.

La opositora decidió entregarle la medalla al presidente Donald Trump, un gesto que el mandatario calificó de "maravilloso".

Machado ha dicho estar dispuesta a volver a su país pese al arresto domiciliario dispuesto contra uno de sus más cercanos aliados, Juan Pablo Guanipa, pocas horas después de su excarcelación.

"Permiso, no", respondió la opositora al preguntársele si necesitaba que Estados Unidos facilitara o permitiera el regreso a su país. "Pero ciertamente diría que nosotros deseamos que tengamos coordinación", apuntó.

En su ponencia, Machado auguró una transición a la democracia en Venezuela "ordenada" y "pacífica", y señaló que espera convertirse en presidenta "en el momento adecuado".

Aunque Trump la ha recibido y ha declarado que el objetivo político en Venezuela es la celebración de elecciones y la transición democrática, en sus más recientes declaraciones omite mencionar ese aspecto.

Desde la caída de Maduro, Rodríguez ha dado un vuelco su relación con Estados Unidos, rota desde 2019, con una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión extranjera y ofrece condiciones atractivas para las empresas estadounidenses.

Trump mantiene una buena relación con Rodríguez. El viernes, aseguró que la mandataria está haciendo "un gran trabajo".