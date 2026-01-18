Gobiernos europeos critican amenazas de Trump sobre aranceles a Groenlandia

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — Los gobiernos europeos criticaron el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de que ocho países enfrentarán un arancel del 10% a partir del próximo mes por oponerse a que Estados Unidos tome el control de Groenlandia.

Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Finlandia están en la lista de Trump, aunque no estaba claro si los aranceles afectarían a la Unión Europea como bloque.

La amenaza de Trump plantea una prueba potencialmente peligrosa para las asociaciones de Estados Unidos en Europa. El presidente estadounidense indicó que los aranceles eran una represalia por el despliegue simbólico de tropas de los países europeos en Groenlandia. Los europeos dijeron que las fuerzas fueron enviadas en respuesta al llamado de Trump para fortalecer la seguridad en el Ártico.

Aquí un vistazo a lo que dijeron los gobiernos de los ocho países:

Dinamarca

“El Reino de Dinamarca está recibiendo un fuerte apoyo. Al mismo tiempo, se ha vuelto aún más claro que este es un asunto que se extiende mucho más allá de nuestras propias fronteras”, afirmó la primera ministra danesa Mette Frederiksen en un comunicado, añadiendo que es “aún más importante” que los aliados “se mantengan firmes en los valores fundamentales que crearon la comunidad europea. Queremos cooperar, y no somos nosotros quienes buscamos el conflicto”.

Noruega

“Las amenazas no tienen lugar entre aliados”, escribió el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre en las redes sociales. “La posición de Noruega es firme: Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca. Noruega apoya plenamente la soberanía del Reino de Dinamarca. Hay un amplio acuerdo en la OTAN sobre la necesidad de fortalecer la seguridad en el Ártico, incluyendo Groenlandia”.

Suecia

“No permitiremos que nos chantajeen”, escribió el primer ministro sueco Ulf Kristersson en las redes sociales. “Siempre defenderé a mi país y a nuestros vecinos aliados. Este es un asunto de la UE que concierne a muchos más países que los que ahora están siendo señalados”.

Francia

“Ninguna intimidación o amenaza nos influirá, ya sea en Ucrania, Groenlandia o en cualquier otro lugar del mundo cuando enfrentamos tales situaciones”, escribió el presidente francés Emmanuel Macron en las redes sociales. “Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen lugar en este contexto”.

Alemania

“El gobierno federal ha tomado nota de las declaraciones del presidente de Estados Unidos”, escribió el portavoz del gobierno federal alemán Stefan Kornelius en las redes sociales. “Está en la más estrecha coordinación con sus socios europeos. Juntos, decidiremos sobre las respuestas apropiadas en el momento adecuado”.

Reino Unido

“Nuestra posición sobre Groenlandia es muy clara: es parte del Reino de Dinamarca y su futuro es un asunto para los groenlandeses y los daneses”, dijo el primer ministro británico Keir Starmer en un comunicado. “También hemos dejado claro que la seguridad en el Ártico es importante para toda la OTAN y los aliados deberían hacer más juntos para abordar la amenaza de Rusia en diferentes partes del Ártico. Aplicar aranceles a los aliados por perseguir la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es completamente incorrecto”.

Holanda

“Es inapropiado, porque no estamos a favor de usar aranceles comerciales en situaciones que no tienen nada que ver con el comercio”, dijo el ministro holandés de Exteriores, David van Weel, durante una entrevista en el programa de actualidad “WNL op Zondag”. “Como aliados, no creo que esta sea la forma en que deberíamos tratarnos; no buscar el diálogo entre nosotros, sino tratar de presionarnos mutuamente. Así que no, estoy muy descontento con esto”.

Finlandia

“Entre aliados, los problemas se resuelven mejor a través del diálogo, no a través de la presión”, escribió en las redes sociales el presidente finlandés Alexander Stubb, quien se hizo famoso por su vínculo con Trump debido a su amor compartido por el golf. “Los aranceles socavarían la relación transatlántica y arriesgarían una peligrosa espiral descendente”.

Declaración conjunta

“Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos a fortalecer la seguridad en el Ártico como un interés transatlántico compartido. El ejercicio danés precoordinado ‘Arctic Endurance’, realizado con aliados, responde a esta necesidad. No representa una amenaza para nadie”, escribieron los ocho países en una declaración conjunta el domingo.

“Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Basándonos en el proceso iniciado la semana pasada, estamos listos para participar en un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial que defendemos firmemente. Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y arriesgan una peligrosa espiral descendente. Continuaremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Estamos comprometidos a defender nuestra soberanía”.

