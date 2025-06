Gobiernos extranjeros buscan evacuar a ciudadanos varados en Irán e Israel

ISLAMABAD (AP) — El conflicto entre Irán e Israel ha cerrado el espacio aéreo en todo Oriente Medio al tiempo que los dos enemigos acérrimos lanzan ataques y represalias entre sí.

El empeoramiento de la situación de seguridad ha llevado a los extranjeros a apresurarse para evacuar. Sin embargo, con tantas interrupciones en los viajes en la región, es una tarea difícil.

Algunos gobiernos están utilizando las fronteras terrestres de Irán para sacar a sus ciudadanos. Otros están aconsejando a sus ciudadanos sobre cómo salir voluntariamente o mantenerse seguros hasta que se establezca un plan de salida oficial.

Aquí un vistazo a los esfuerzos de evacuación desde Irán e Israel:

Autobuses y convoyes fronterizos

Irán comparte fronteras terrestres con siete países: Azerbaiyán, Armenia, Afganistán, Irak, Pakistán, Turquía y Turkmenistán.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia informó el martes que ha evacuado a docenas de sus ciudadanos de Irán en convoyes que se dirigían a Azerbaiyán y Turquía el lunes. Polonia está evacuando a parte de su personal diplomático de Teherán a través de la capital de Azerbaiyán, Bakú.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas el martes que la Embajada de Rusia en Teherán estaba trabajando "las 24 horas" para asegurar que los ciudadanos salgan de Irán a través de un puesto de control en la frontera con Azerbaiyán.

"A todos los ciudadanos (rusos) que están en Teherán y se pusieron en contacto (con la embajada), se les está proporcionando la posibilidad de evacuar", detalló Peskov durante su conferencia de prensa diaria con los medios.

Moscú había aconsejado anteriormente a sus ciudadanos que abandonaran Irán e Israel por medios comerciales. La Embajada de Rusia en Teherán señaló que varios cientos de personas ya habían salido de Irán a través del cruce fronterizo de Astara hacia Azerbaiyán, incluyendo las familias de quienes trabajan en Irán, miembros de la Orquesta Sinfónica Tchaikovsky y ciudadanos de Bielorrusia, Serbia, Uzbekistán y Tayikistán.

Peskov comentó que no estaba al tanto de evacuaciones organizadas por el estado, pero que tales planes podrían implementarse si fuera necesario.

El cruce de Astara también ha sido utilizado por ciudadanos de Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Portugal, Filipinas y Finlandia.

Pakistán ha comenzado repatriaciones voluntarias desde Irán en autobús hacia los cruces fronterizos terrestres.

A los titulares de pasaportes paquistaníes se les prohíbe viajar a Israel.

China afirmó que su Ministerio de Relaciones Exteriores y misiones diplomáticas en Irán e Israel habían activado rápidamente "mecanismos de protección consular de emergencia" tras el estallido de hostilidades y estaba "asistiendo activamente" a los ciudadanos chinos que buscan salir.

Opciones de terceros países

Chipre, el país de la Unión Europea más cercano a Israel, dice que Portugal y Eslovaquia han solicitado ayuda para repatriar a sus ciudadanos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chipre, Constantinos Kombos, dijo el lunes que su gobierno ha recibido solicitudes informales de otros gobiernos sobre el plan ESTIA de Chipre, que prevé la breve acomodación de nacionales de terceros países evacuados antes de su repatriación.

Chipre ha actuado como punto de transferencia para evacuados de terceros países tras el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. En abril de 2023, Chipre también asistió en la repatriación de ciudadanos del Reino Unido desde Sudán.

Turkmenistán está poniendo su territorio a disposición para la salida de diplomáticos extranjeros y sus familiares, así como de otros ciudadanos en Irán. Aquellos que han llegado hasta ahora han recibido alimentos, alojamiento y otros artículos esenciales, según el Ministerio de Relaciones Exteriores en Ashgabat.

Albania ha agradecido a las embajadas de Grecia y Bulgaria en Tel Aviv, Israel, por ayudar a los albaneses que estaban en Israel por negocios y turismo. Los albaneses están en Egipto y se espera que regresen a casa desde allí.

El gobierno de Taiwán ayudó a sus ciudadanos en Israel a salir por tierra hacia Jordania el domingo temprano en un autobús que fue organizado por la oficina de representación de Taiwán en Israel.

La oficina de representación de Taiwán en Jordania está ayudando a los ciudadanos taiwaneses a regresar a casa.

Orientación y ayuda eventual

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia ha instado a los ciudadanos en Israel a estar "en condiciones de llegar a un refugio en un corto período de tiempo" y dijo que hay una prohibición de cualquier reunión pública y actividades profesionales o educativas no esenciales.

Ha instado a los ciudadanos a registrarse con las autoridades francesas para recibir ayuda eventual. El ministerio reiteró una advertencia anterior contra los viajes no esenciales a Israel y proporciona orientación sobre viajes terrestres a Jordania o Egipto. También reiteró advertencias contra todos los viajes a Irán.

La Embajada de Tailandia en Teherán aconsejó el martes a los ciudadanos que abandonaran la capital iraní tan pronto como pudieran. Ha establecido un refugio temporal para ciudadanos tailandeses en la histórica ciudad iraní de Amol, que está a unos 20 kilómetros del Mar Caspio. El gobierno de Tailandia se dijo listo para evacuar a los tailandeses en Israel e Irán si es necesario, y agregó que ningún tailandés ha resultado herido en el conflicto en curso. La Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido indicó que los familiares del personal de la Embajada del Reino Unido en Tel Aviv y el Consulado del Reino Unido en Jerusalén han sido retirados temporalmente como medida de precaución. Aconseja contra todos los viajes a Israel e Irán, pero no ha ordenado una evacuación. En cambio, aconseja a las personas que "registren su presencia" si están en Israel o los territorios palestinos, y ofrece información sobre cruces fronterizos terrestres internacionales a Jordania y Egipto que están abiertos. En Irán, tener un pasaporte británico o conexiones con el Reino Unido puede ser "razón suficiente" para que las autoridades detengan a alguien, advirtió la Oficina de Relaciones Exteriores. "El apoyo del gobierno del Reino Unido es extremadamente limitado en Irán", dijo. "Asuman que no será posible recibir asistencia consular en persona en una emergencia". Periodistas de The Associated Press en todo el mundo contribuyeron a este despacho. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.