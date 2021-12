Godín se marcha del Cagliari en enero: "Se acabó después de muchos problemas"

El central uruguayo Diego Godín dejará de ser jugador del Cagliari el próximo mes de enero después de haber vivido "muchos problemas" en Italia, aunque no confirmó nada sobre su nuevo destino, del que podrá hablar en menos de dos semanas.

"Me voy de Cagliari en enero. Se acabó después de muchos problemas aquí. Estoy buscando una nueva solución, en diez días podré hablar sobre mi nuevo club", manifestó Godín en declaraciones a la radio deportiva de Uruguay, Sport 890.

El internacional charrúa, que no cerró la puerta a volver al Atlético de Madrid, negó que hubiese habido "falta de profesionalidad" por su parte. "No puedo decir mucho, obviamente me voy. No hubo falta de respeto ni de profesionalidad, ni mía ni de Martín Cáceres", añadió Godín sobre su compañero, también exluido por el técnico Walter Mazzarri.

"Son cuestiones contractuales y de actualidad en Cagliari, pero que nada tienen que ver con la actualidad, cosas que tienen repercusión desde hace varios años", sentenció el zaguero uruguayo de 35 años, que jugó su último partido con el Cagliari el pasado sábado.