Gol de campo de 56 yardas de Folk en la última jugada da victoria a Jets 27-24 sobre Falcons

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Nick Folk alineó el domingo un gol de campo de 56 yardas a través de una densa niebla cuando el tiempo expiraba para llevar a los Jets de Nueva York a una victoria de 27-24 sobre los Falcons de Atlanta.

En un juego entre dos equipos en apuros que fue cualquier cosa menos bonito, el tiro de Folk tampoco lo fue. Pero en condiciones difíciles, el jugador de 41 años logró lo suficiente con el balón para recuperarse de un fallo anterior y fue rodeado en el centro del campo por sus compañeros mientras los aficionados de los Jets en un MetLife Stadium empapado y medio vacío enloquecían.

Tyrod Taylor completó 19 de 33 pases para 172 yardas y un pase de touchdown y también corrió para anotar en su segunda titularidad consecutiva en lugar del suplente Justin Fields, mientras los Jets (3-9) rompieron una racha de dos derrotas. Adonai Mitchell tuvo ocho recepciones para 102 yardas y un TD, y Breece Hall corrió para 68 yardas y una anotación.

Kirk Cousins completó 21 de 33 pases para 234 yardas y un touchdown, y Bijan Robinson corrió para 142 yardas y una anotación y atrapó cinco pases para 51 yardas para los Falcons (4-8), quienes perdieron por sexta vez en siete juegos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes