Gol de campo de último segundo de Piñeiro da a 49ers una emocionante victoria 16-15 sobre Cardinals
- 1 minuto de lectura'
SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El recientemente firmado pateador Eddy Piñeiro convirtió un gol de campo de 35 yardas en la última jugada para darle a los 49ers de San Francisco una victoria de 16-15 sobre los Cardinals de Arizona, logrando su tercera victoria consecutiva para abrir la temporada.
San Francisco (3-0) superó una lesión de Nick Bosa, la ausencia del quarterback titular Brock Purdy y un safety que rompió un empate con 3:15 por jugar para lograr la victoria.
El novato Upton Stout rompió un pase a Zay Jones en tercera oportunidad después del safety para forzar un despeje de Arizona (2-1) y luego Mac Jones lideró con calma una serie ofensiva ganadora.
Tomó el control en su yarda 20 con 1:46 por jugar y completó cinco pases para 59 yardas para poner a los Niners en posición para el gol de campo ganador. Piñeiro, quien fue firmado después de que Jake Moody fallara dos goles de campo en el primer partido, ejecutó y definió con calma para desatar una celebración.
Los Cardinals habían tomado la delantera cuando Calais Campbell forzó un castigo sujetando en la zona de anotación por parte de Dominick Puni para el primer safety de desempate en el cuarto período en casi 11 años, pero no pudieron cerrar con una victoria el partido.
Después de que ambos equipos se limitaran a solo un par de goles de campo en los primeros tres cuartos, intercambiaron pases de anotación de una yarda en el cuarto, con Jones dando a San Francisco la ventaja con su pase a Kyle Juszczyk y Kyler Murray empatando 13-13 con 8:37 por jugar con un pase de anotación a Trey McBride.
Otras noticias de NFL
- 1
Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 2
Gran Premio de Azerbaiyán: ratificaciones, decepciones, chispazos y alegrías que se vieron en las calles de Bakú
- 3
Franco Colapinto terminó 19° en el Gran Premio de Azerbaiyán: el veredicto de otra carrera accidentada
- 4
El enojo de Julián Álvarez en Atlético de Madrid por haber sido reemplazado ante Mallorca