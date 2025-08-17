Gol de Cantore en debut con Washington Spirit

Cantore, que arribó al Washington Spirit este verano boreal por un precio récord de 300.000 euros y forma parte de la lista de candidatas al Balón de Oro, abrió el marcador a través de un remate de 20 metros.

La delantera de 25 años, que jugó para Oratorio, Fiamma Monza y Juventus Women, se dio el gusto de convertir en su debut en la NWSL, la liga femenina más rica e importante del mundo, tras sumar 18 goles en 39 partidos durante la temporada 2024-25 con la "Vecchia Signora", con la que ganó la Serie A y la Copa Italia.

Cantore también formó parte de la selección italiana que perdió agónicamente por 2-1 en tiempo suplementario contra Inglaterra en semifinales de la Eurocopa 2025 disputada en Suiza, donde la selección de los "Tres Leones" revalidó su título continental al superar por penales a España. (ANSA).