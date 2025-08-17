LA NACION

Gol de Cantore en debut con Washington Spirit

Primera italiana en anotar en la liga de ese país

Cantore, que arribó al Washington Spirit este verano boreal por un precio récord de 300.000 euros y forma parte de la lista de candidatas al Balón de Oro, abrió el marcador a través de un remate de 20 metros.

La delantera de 25 años, que jugó para Oratorio, Fiamma Monza y Juventus Women, se dio el gusto de convertir en su debut en la NWSL, la liga femenina más rica e importante del mundo, tras sumar 18 goles en 39 partidos durante la temporada 2024-25 con la "Vecchia Signora", con la que ganó la Serie A y la Copa Italia.

Cantore también formó parte de la selección italiana que perdió agónicamente por 2-1 en tiempo suplementario contra Inglaterra en semifinales de la Eurocopa 2025 disputada en Suiza, donde la selección de los "Tres Leones" revalidó su título continental al superar por penales a España. (ANSA).

