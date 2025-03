Gol de genio y penal de niño, el aprendizaje de Lamine Yamal

Capaz de anotar un gol de genio contra Países Bajos, el inocente penal lanzado en la tanda decisiva, parado por el arquero Bart Verbruggen, y sus errores en la construcción del juego, muestran que, a sus 17 años, Lamine Yamal sigue en proceso de aprendizaje como futbolista y que le queda margen de mejora.

Hasta el choque en Mestalla no se había visto desafiar la portería desde los once metros al joven extremo catalán. Y no salió como él esperaba, pero eso también humaniza a un jugador con una carrera meteórica.

Yamal provocó el éxtasis entre los más de 45.000 aficionados que se concitaron en el feudo valencianista cuando en la prórroga controló con el exterior del pie izquierdo un pase Dean Huijsen y tras quebrar a un defensa mandó la pelota a la red con un disparo colocado al segundo palo, en lo que significaba el 3-2 para España.

Tras un nuevo empate de la Oranje, el pase a la 'Final 4' de la Liga de Naciones se iba a decidir en los penales y allí Lamal pasó de la euforia al desánimo tras fallar su lanzamiento, un disparo centrado y sin excesiva fuerza, que Verbruggen no tubo problemas para atajar.

- "Con eso aprenderá" -

No obstante, el Golden Boy pudo olvidar su error con la clasificación, que llegó gracias a las atajadas de Unai Simón y a un último penal anotado por Pedri.

"Está disgustado, pero feliz", afirmó Luis de la Fuente en rueda de prensa. "Nos ha dado lo que pedíamos, ha marcado un gran gol y sigue en su proceso de crecimiento", prosiguió el técnico riojano, que en junio tendrá la ocasión de ganar su tercer título con la Roja desde que está en el cargo (Liga de Naciones-2024 y Eurocopa-2024).

Pedri también elogió a su compañero de equipo y selección: "Es un jugador que con eso aprenderá. No le puede la presión y hay que tirarlo para poder fallarlo"

"Me sorprende su tranquilidad. Regatea muy fácil y es un jugador que hay que cuidar, hay que estar con él y sobre todo que disfrute dentro del campo, que es lo que tiene que hacer", subrayó el canario.

En el Barcelona, Yamal no es el encargado de ejecutar los penales, labor que suele recaer en el polaco Robert Lewandowski; en la selección hay otros por delante como se comprobó ante Países Bajos, cuando Mikel Oyazarbal fue llamado a lanzar el penal, que adelantó a España (1-0) en el marcador.

- Releveo generacional -

Aunque De la Fuente insiste en poner en valor el colectivo por encima de las individualidades, Yamal está marcado a liderar a una generación de jóvenes con talento con el cometido de traer títulos. El más inminente es el de la Liga de Naciones, en la que jugará el 5 de junio en Stuttgart frente a Francia en semifinales de un torneo en el que la Roja defiende el título.

Luego llegará el Mundial-2026, para el que España debe aún clasificarse, en un grupo que el domingo quedó definido con la Turquía de Arda Güler, la Georgia de Khvicha Kvaratskhelia, a la que se ha enfrentado cinco veces desde 2021, y Bulgaria.

Yamal estará acompañado de una camada de jugadores también llamados a marcar una época como Huijsen, el central del Bournemouth de 19 años que ha antepuesto a España por Países Bajos, su país natal.

Pero también están en la zaga Pau Cubarsí, de 18 años, y Raúl Asencio, de 22 años, a los que se suman los ya más experimentados Nico Williams y Pedri, que tienen la misma edad que el defensa madridista.

Sin duda, un grupo de jugadores que sueñas con seguir la estela de la generación dorada que llevó a España a ganar un Mundial (2010) y dos Eurocopas (2008 y 2012).

