Gol Mundial, único canal que ofrecerá todos los partidos de Qatar 2022

Además de los 64 partidos, ofrecerá previas y programas de análisis en sus 14 horas diarias de directo

MADRID, 17 Nov. 2022 (Europa Press) -

Gol Mundial será el único canal en España en el que podrá verse, en directo, toda el Mundial de Qatar 2022, que se disputa del 20 de noviembre al 18 de diciembre, y, por primera vez, todos los partidos se podrán visualizar en calidad 4K, informa Mediapro en un comunicado.

Con una programación dedicada completamente al Mundial que ofrecerá los 64 partidos, 44 de ellos en exclusiva, incluyendo los de España, semifinales y final, ofrecerá 24 horas de programación ininterrumpidas dedicadas a la cita mundialista de Catar.

La cobertura ha arrancado con las mejores finales históricas de la Copa del Mundo, las películas de los Mundiales y el análisis de cómo llegan las selecciones favoritas.

El canal emitirá en exclusiva todos los partidos de las mejores selecciones como Inglaterra, Argentina, Brasil, Alemania, Francia o Portugal. La cadena comenzó sus emisiones el pasado 7 de noviembre y desde este miércoles también se pueden seguir partidos de preparación de algunos de los rivales de España en la fase de grupos como Alemania y Japón como el Ghana-Suiza y Japón-Canadá.

Emitirá más de 14 horas de directo diarias desde las 10:00 horas, y cada noche a las 22 horas, el Club del Mundial, que analizará y debatirá sobre la jornada mundialista.

Los aficionados que quieran seguir Gol Mundial pueden hacerlo a través de golmundial.com, OTT que permite contratar todo el Mundial por 19,99 euros en cualquier dispositivo y sin la necesidad de adquirir servicios adicionales. Gol Mundial también se podrá seguir en los locales públicos que tengan contratado LaLigaTV Bar.

Las redes sociales de Gol Mundial también ofrecerán una cobertura especial del torneo con directos desde Catar, contenidos 'behind the scenes', 'clips near live', programas diarios en Twitch y toda la conversación alrededor del hashtag #GolMundial.

Europa Press