Gold Reserve solicita a un tribunal estadounidense que proceda a la audiencia de venta de la subasta de Citgo

HOUSTON, 11 ago (Reuters) - La minera Gold Reserve, que cotiza en Toronto, solicitó a un tribunal federal estadounidense que proceda a la audiencia final de venta que decidirá el ganador de una subasta de acciones de la matriz del refinador venezolano Citgo Petroleum, según un documento.

La solicitud de Gold Reserve se presentó el lunes, tras recibir una notificación la semana pasada sobre una oferta competidora de un postor no identificado.

Una oferta de US$7400 millones, presentada por un grupo liderado por una filial de la minera, fue recomendada el mes pasado como ganadora de la ronda de licitación, pero el juez del caso aún no ha decidido si la aprobará. (Reporte de Marianna Parraga.)