Goldman dice que acciones mundiales corren riesgos de corrección; mercado bajista es poco probable

Goldman Sachs ve "riesgos de corrección" para las acciones mundiales a corto plazo debido a la preocupación geopolítica, la disrupción de la inteligencia artificial y las altas valoraciones, pero el banco de Wall Street considera que el margen para un mercado bajista es limitado.

"Consideramos que los riesgos de corrección son altos considerando las valoraciones actuales, pero esperamos que esto represente una oportunidad de compra con un riesgo relativamente bajo de un mercado bajista más largo y profundo", dijo Peter Oppenheimer, estratega jefe de renta variable global de Goldman Sachs, en una nota publicada el miércoles.

Según una definición ampliamente aceptada, se confirma un mercado bajista cuando un índice cierra al menos un 20% por debajo de su más reciente máximo histórico. Se confirma una corrección si el índice termina un 10% o más bajo esa cota.

Las acciones globales se han visto sacudidas desde principios de año por el temor a la disrupción de la IA en las empresas, el gasto masivo en IA de las grandes tecnológicas y, más recientemente, el conflicto en Oriente Medio.

La guerra aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha aumentado el riesgo de una crisis del precio del petróleo, una mayor inflación y la incertidumbre económica. Esto, junto con las altas valoraciones de las acciones, ha llevado a los inversores a evitar los activos de riesgo en favor de otros más seguros. El MSCI All Country World Index, un índice del rendimiento de las acciones globales, cayó por quinta sesión consecutiva el miércoles a un 4% menos que su máximo histórico. El índice de referencia S&P 500 ha bajado un 0,4% en lo que va de año.

El sólido crecimiento de las ganancias, especialmente en Estados Unidos y los mercados emergentes, y el potencial de un fuerte crecimiento económico mantendrán bajos los riesgos de una caída más profunda del mercado, según Oppenheimer.

"Seguimos recomendando una amplia diversificación geográfica, sectorial y por factores como forma de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo", añadió Goldman. (Reporte de Kanchana Chakravarty en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)