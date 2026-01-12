Goldman prevé precios del petróleo más bajos en 2026 por aumento de la oferta

12 ene (Reuters) - Los precios del petróleo probablemente bajarían este año debido a que una oleada de oferta crea un excedente en el mercado, aunque los riesgos geopolíticos vinculados a Rusia, Venezuela e Irán seguirán impulsando la volatilidad, dijo Goldman Sachs en una nota el domingo.

El banco de inversión mantuvo sus previsiones de precios promedio para 2026 en US$56/52 por barril para el Brent/WTI, y espera que los precios del Brent/WTI toquen fondo en US$54/50 en el último trimestre a medida que se acumulen los inventarios de la OCDE.

"El aumento de las reservas mundiales de petróleo y nuestra previsión de un superávit de 2,3 mb/d en 2026 sugieren que el reequilibrio del mercado probablemente requiera precios del petróleo más bajos en 2026 para frenar el crecimiento de la oferta no procedente de la OPEP y apoyar un sólido crecimiento de la demanda, salvo grandes interrupciones de la oferta o recortes de la producción de la OPEP", dijo Goldman Sachs.

Los futuros del crudo Brent cotizaban en torno a los US$63 por barril, a las 0412 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate opera a US$59. El año pasado, ambos referenciales registraron su peor rendimiento anual desde 2020, con un descenso de casi el 20%.

El enfoque de los funcionarios estadounidenses en un fuerte suministro de energía y los precios relativamente bajos del petróleo mantendrán bajo control el alza sostenida de los precios del petróleo antes de las elecciones de mitad de mandato, señalaron los analistas del banco.

Se espera que los precios comiencen a recuperarse gradualmente en 2027, con el mercado volviendo a un déficit a medida que la oferta no OPEP se ralentice y continúe el sólido crecimiento de la demanda, dijeron los analistas de Goldman en una nota.

El banco de inversión prevé que el Brent/WTI se sitúe en un promedio de US$58/54 en 2027, aunque US$5 por debajo de su estimación anterior, citando mejoras en la oferta para 2027 en Estados Unidos, Venezuela y Rusia de 0,3, 0,4 y 0,5 mb/d, respectivamente.

Goldman señaló que espera una recuperación sustancial de los precios a finales de esta década a medida que crezca la demanda hasta 2040 tras años de baja inversión de ciclo largo, con precios del Brent/WTI en 2030-2035 en un promedio de US$75/71, US$5 por debajo de su estimación anterior.

Los riesgos para las previsiones de precios se inclinan modestamente a la baja dado un nuevo aumento de la oferta no OPEP, dijo Goldman, añadiendo que no espera recortes de producción de la OPEP, a pesar de los riesgos geopolíticos y el bajo posicionamiento especulativo.

"Seguimos recomendando a los inversores que se pongan cortos en el diferencial temporal Brent 2026T3-Dic2028 para expresar la visión de superávit de 2026, y a los productores de petróleo que se cubran a la baja de los precios de 2026". (Reporte de Swati Verma en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)