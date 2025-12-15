Goldman Sachs eleva a US$11.400 la previsión del precio del cobre para 2026
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
15 dic (Reuters) - Goldman Sachs elevó el lunes su previsión del precio del cobre para 2026 a US$11.400 por tonelada métrica desde US$10.650, por la menor probabilidad de que se aplique un arancel al cobre refinado en el primer semestre de 2026 en Estados Unidos, ya que la preocupación por los precios se ha vuelto prioritaria.
"Hemos mantenido nuestra previsión de precios para 2027 en US$10.750 sin cambios, ya que esperamos que el precio de la LME retroceda una vez que se aplique un arancel y el mercado fuera de Estados Unidos se equilibre", añadió el banco. (Reporte de Anushree Mukherjee y Anjana Anil en Bengaluru. Edición en español de Javier López de Lérida)
